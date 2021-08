Castel Gandolfo e Ostia, misteriosi spari nella notte di Ferragosto: indagini in corso Misteriosi colpi di arma da fuoco sono stati sparati nella notte di Ferragosto a Castel Gandolfo, vicino alla riva del lago, e a Ostia, litorale romano. Non è stato dimostrato alcun collegamento tra i due fatti, per il momento, ma le indagini sono ancora il corso e non è escluso che qualche indizio possa saltare fuori nelle prossime ore.

A cura di Enrico Tata

Misteriosi colpi di arma da fuoco sono stati sparati nella notte di Ferragosto a Castel Gandolfo, vicino alla riva del lago, e a Ostia, litorale romano. Non è stato dimostrato alcun collegamento tra i due fatti, per il momento, ma le indagini sono ancora il corso e non è escluso che qualche indizio possa saltare fuori nelle prossime ore. A Castel Gandolfo, Castelli Romani, alcune persone a bordo di un'automobile hanno sparato colpi di pistola. Alcuni bossoli sono stati trovati a terra e un'0giva è stata trovata all'interno dello sportello, lato guidatore, di una macchina parcheggiata sulle strisce blu sul lungolago. Nessuno è rimasto ferito, per fortuna. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Castel Gandolfo, che stanno cercando di ricostruire la dinamica.

Spari anche sul lungomare di Ostia: indagini in corso per eventuali collegamenti

Un fatto praticamente identico è avvenuto a Ostia, dove alcune persone, a quanto sembra, hanno esploso quattro colpi di pistola dall'automobile su cui viaggiavano all'altezza del Lungomare Paolo Toscanelli e per la precisione in largo delle Sirene. Come detto, per il momento, nonostante le tante similitudini tra i due episodi, non è stato trovato alcun collegamento tra le due vicende. Le indagini, comunque, continueranno anche nelle prossime ore.

Sempre a Ostia, il cadavere di un 49enne è stato ritrovato ieri alle 14 in riva al mare all'altezza del civico 40 di lungomare Duilio a Ostia. L'uomo è stato notato da alcuni bagnanti. Il 49enne è deceduto per arresto cardiocircolatorio. Sul posto i carabinieri della Compagnia di Ostia.