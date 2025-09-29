roma
Cassino, giovane ferito privo di sensi in strada: soccorso con l’eliambulanza, è in prognosi riservata

I carabinieri indagano per risalire all’identità dell’aggressore, che ha ferito un 23enne trovato in strada ieri notte al centro di Cassino in gravissime condizioni. Soccorso con l’eliambulanza, è ricoverato in prognosi riservata.
A cura di Alessia Rabbai
È ricoverato in prognosi riservata un ragazzo di ventitré anni trovato ferito e privo di sensi in strada a Cassino, in provincia di Frosinone. Il ritrovamento è avvenuto nella notte tra sabato 27 e domenica 28 settembre nel centro della città. A dare l'allarme sono stati alcuni passanti, che hanno notato il giovane a terra e hanno chiamato i soccorsi. Da quanto si apprende le sue condizioni sono gravi. Sul caso indagano i carabinieri della Compagnia di Cassino.

Secondo le informazioni apprese finora al momento in cui sono accaduti i fatti che hanno portato al grave ferimento erano circa le due di notte. Pare che ci sia stata una lite, ad avere la peggio il ragazzo. Non sono chiari i motivi della discussione, tuttavia qualcuno, una o forse più persone, l'avrebbero aggredito, ferendolo. I responsabili subito dopo sono scappati, facendo perdere almeno per ora le proprie tracce. Dei passanti ha notato a terra quella che sembrava essere una sagoma umana. Avvicinandosi hanno visto il ragazzo ferito privo di sensi, chiamandolo non rispondeva. Subito è partita la telefonata al Numero Unico delle Emergenze 112, con la richiesta urgente d'intervento, per un ragazzo le cui condizioni sembravano gravissime.

Sul posto ricevuta la segnalazione è giunto il personale sanitario con l'eliambulanza. I paramedici hanno preso in carico il giovane e l'hanno trasportato in volo al Policlinico Umberto I di Roma. Le sue condizioni di salute sono serie e si trova ricoverato con prognosi riservata. Presenti sul posto i carabinieri, cha hanno svolto gli accertamnenti di rito e cercano di ricostruire la dinamica dell'accaduto. Al momento pare che non ci siano testimoni dell'aggressione, i militari hanno acquisito le immagini delle telecamere di sorveglianza di zona, per capire se abbiano immortalato quanto successo o gli autori del ferimento in fuga.

