Caso di febbre Dengue a Cisterna, scatta la disinfestazione: “Tenete le finestre chiuse” Possibile caso di infezione da virus dengue a Latina. Il sindaco ha firmato un’ordinanza per la disinfestazione di Borgo Rose. Le regole da osservare per i cittadini.

A cura di Enrico Tata

Possibile caso di febbre Dengue a Cisterna di Latina. Sarebbe stata infettata una signora rientrata in Italia dall'estero. Se confermato, si tratterebbe quindi di un caso di importazione. Per precauzione il sindaco del comune pontino, Valentino Mantini, ha firmato un'ordinanza che prevede la disinfestazione nella frazione dii Borgo Flora, dove la signora risiede.

Disinfestazione a Latina: l'ordinanza del sindaco

Nel testo dell'ordinanza si legge che "a titolo precauzionale per la tutela della salute pubblica risulta necessario abbassare rapidamente la densità dell'insetto vettore nella zona sopracitata, così da ridurre ulteriormente il remoto rischio di innesco di una trasmissione autoctona di arbovirosi, per un raggio di almeno 200 metri dalla residenza per 3 giorni consecutivi anche nelle aree private".

La disinfestazione sarà eseguita "da parte di ditta idonea, nell'area interessata con insetticidi tramite interventi adulticidi e larvicidi, sia su suolo pubblico che nelle proprietà private; La ricerca e l'eliminazione dei focolai larvali peri-domestici".

Le regole per i cittadini: tenere chiuse le finestre durante la disinfestazione

I cittadini di Borgo Flora dovranno tenere finestre e porte ben chiuse e sospendere il funzionamento di impianti di ricambio d'aria. Non dovranno stare all'aperto stare all'aperto durante la disinfestazione e dovranno stare attenti a non esporre gli animali domestici con le sostanze utilizzate per disinfestare. Inoltre non dovranno lasciare all'aperto cibo o sostanze commestibili e non dovranno lasciare stesi all'aperto vestiti e indumenti in generale. Gli impianti di irrigazione dei giardini dovranno essere disattivati durante almeno per le 24 ore successive alla disinfestazione.

I sintomi della febbre dengue

Il virus dengue si trasmette all'essere umano tramite una puntura di zanzare. I sintomi sono quelli di una normale influenza, ma a volte è possibile osservare un rash cutaneo. I sintomi più gravi, spiegano gli esperti, sono causati da una reinfezione da dengue.