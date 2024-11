video suggerito

Casa va a fuoco a Fiumicino: fiamme da una stufa a gas, proprietario trasportato al Sant’Eugenio Paura a Fiumicino dove, nella serata di ieri, è divampato un incendio che ha distrutto un’abitazione. Il proprietario è stato trasferito in ospedale. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Beatrice Tominic

Immagine di repertorio

Paura nella serata di ieri, sabato 16 novembre, a Fiumicino per un incendio che ha colpito un'abitazione. Le fiamme si sono originate da una stufa a gas, sono divampate e in breve tempo si sono estese in tutta la casa. L'allarme è scattato immediatamente. In breve tempo sul posto sono arrivati i soccorsi. Trasferito in ospedale il proprietario dell'abitazione, un sessantasettenne.

Incendio a Fiumicino: cosa è successo

L'incendio è divampato ieri sera, sabato 16 novembre 2024, a Fiumicino, sul litorale laziale. A prendere fuoco un'abitazione in via di Costalunga, a pochi passi dalla foce del fiume Tevere. In breve tempo, non appena divampato l'incendio, sono arrivate numerose segnalazioni alle autorità della situazione. Sul posto, non appena raccolto l'allarme, sono arrivati i carabinieri della stazione locale e i vigili del fuoco.

Una volta raggiunto il luogo del rogo, i vigili del fuoco hanno dato il via alle operazioni di spegnimento e hanno messo in sicurezza la zona. I pompieri hanno domato le fiamme, divampate da una stufa a gas che si trovava nella camera da letto della casa e hanno dichiarato lo stabile inagibile.

Il padrone di casa traferito in ospedale

Oltre ai vigili del fuoco che hanno spento le fiamme e ai carabinieri, sul posto sono arrivati anche gli operatori del pronto soccorso sanitario del 118 che hanno trasferito in ospedale il proprietario dell'abitazione. Si tratta di un sessantasettenne che, a scopo precauzionale, è stato trasportato all'ospedale Sant'Eugenio della capitale. Secondo le prime informazioni raccolte non rischia la vita, ma avrebbe inalato molto fumo mentre si trovava ancora all'interno dell'abitazione.Oltre a lui, non risultano essere presenti altri feriti o intossicati.