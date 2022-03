Casa prende fuoco nella notte, l’inquilino non riesce a scappare: trovato morto con i suoi due cani L’incendio è divampato questa notte in un appartamento di via Treviglio 38 a Roma. Sul posto Vigili del Fuoco, carabinieri e 118.

A cura di Natascia Grbic

Un incendio è scoppiato questa notte a Roma, in via Treviglio 38. Un'abitazione è stata completamente distrutta dalle fiamme, e la persona che vi abitava non è riuscita a uscire in tempo per salvarsi la vita. I Vigili del Fuoco intervenuti sul posto per spegnere il rogo hanno infatti trovato all'interno della casa un uomo ormai morto, e i suoi due cani, anch'essi deceduti. Per loro non c'è stato nulla da fare, gli operatori sanitari arrivati sul posto non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Insieme ai pompieri e al 118 sono arrivati anche i carabinieri, che indagano sul caso. Le cause dell'incendio non sono ancora note, i rilievi sono in corso per cercare di capire cos'è accaduto e come abbiano fatto le fiamme a svilupparsi e devastare l'appartamento in pochissimo tempo.

Incendio a via Treviglio: s'indaga sulle cause del rogo

L'appartamento distrutto dalle fiamme è stato dichiarato inagibile: una parte del solaio in legno è crollata, rendendo pericoloso stare all'interno dell'appartamento. Cosa sia accaduto e come, non è ancora chiaro: l'allarme è arrivato alla centrale operativa poco dopo mezzanotte, e i Vigili del Fuoco si sono precipitati in via Treviglio per spegnere le fiamme. La speranza era che nessuno fosse all'interno dell'appartamento al momento del rogo, e se c'era che fosse riuscito a salvarsi. Purtroppo così non è stato: quando i pompieri sono riusciti a domare le fiamme, hanno trovato il cadavere dell'uomo e dei suoi due cani. Ormai erano morti, e non c'è stato nulla da fare per loro. Indagini sono in corso per determinare come mai l'appartamento abbia preso fuoco.