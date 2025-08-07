Carta d’identità elettronica a Roma 2025, open day 9 e 10 agosto: orari, dove e come prenotarsi

Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

Torna l'appuntamento con gli Open Day a Roma per richiedere la Carta di Identità Elettronica (CIE). Sabato 9 e domenica 10 agosto gli ex Punti Informativi Turistici PIT di piazza Sidney Sonnino, zona Trastevere, piazza Santa Maria Maggiore e il punto di rilascio di via Petroselli 52, saranno aperti poter permettere di richiedere la CIE. Le prenotazioni, come di consueto, si effettuano sul sito Agenda CIE del Ministero dell'Interno.

Come prenotarsi per ricevere o rinnovare la carta d'identità elettronica a Roma

Per poter richiedere la carta d'identità elettronica è sempre necessario prendere un appuntamento, anche per gli Open Day. È possibile prenotare in questo caso a partire dalle ore 9 di venerdì 8 agosto fino a esaurimento disponibilità sul sito Agenda CIE del Ministero dell’Interno (https://www.prenotazionicie.interno.gov.it/). Per completare la richiesta presso i punti dedicati all'open day, bisognerà presentarsi muniti di prenotazione, di fototessera, di una carta di pagamento elettronico e del vecchio documento di identità che occorre sostituire.

Giorni e orari d'apertura degli Ex Pit per la Carta d'identità elettronica

Gli sportelli di piazza Sonnino, piazza Santa Maria Maggiore e via Petroselli 52 saranno aperti sabato 9 agosto 2025 dalle 8.30 alle 16.30 e domenica 10 agosto 2025 dalle 8.30 alle 12.30.