Carta d’identità elettronica a Roma 2025, open day 18 e 19 gennaio: orari, dove e come prenotarsi Nuovo fine settimana di open day a Roma il 18 e 19 gennaio, per richiedere la carta d’identità elettronica o rinnovarla con prenotazione obbligatoria. Aperti gli uffici dei Municipi III, VI e VII, gli ex Pit e la sede di via Petroselli 52. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Alessia Rabbai

Continuano gli open day dedicati alla carta d’identità elettronica (Cie), i prossimi appuntamenti in programma sono nel fine settimana del 18 e del 19 gennaio, con le aperture straordinarie degli uffici anagrafici dei Municipi III, VI e VII nella giornata di sabato 18 gennaio. Gli ex Punti Informativi Turistici di piazza delle Cinque Lune, piazza Sonnino e piazza Santa Maria Maggiore insieme al punto di rilascio di via Petroselli 52, saranno attivi anche domenica 19 gennaio.

Come prenotarsi per ricevere o rinnovare la carta d'identità elettronica a Roma

Per poter richiedere la carta d’identità in occasione degli open day è sempre obbligatorio l’appuntamento, prenotabile a partire dalle ore 9.00 di venerdì 17 gennaio, fino a esaurimento disponibilità sul sito Agenda CIE del Ministero dell’Interno (https://www.prenotazionicie.interno.gov.it/).Per espletare la richiesta bisognerà presentarsi muniti di prenotazione, di fototessera, di una carta di pagamento elettronico e del vecchio documento.

Giorni e orari d'apertura di Municipi ed Ex Pit per la Carta d'identità elettronica

Municipio III: la sede di via Fracchia 45 sarà aperta dalle 8.00 alle 13.00;

Municipio VI: la sede di via Duilio Cambellotti 11 sarà aperta dalle 08.00 alle 16.30;

Municipio VII: la sede di piazza di Cinecittà 11 sarà aperta dalle 8.30 alle 16.30.

Gli sportelli di piazza delle Cinque Lune, piazza Sonnino, piazza Santa Maria Maggiore e via Petroselli 52: sabato 18 gennaio dalle 8.30 alle 16.30 e domenica 19 gennaio dalle 8.30 alle 12.30.