video suggerito

Carta d’identità elettronica a Roma 2024, open day 2 e 3 novembre: orari, dove e come prenotarsi Nuovo fine settimana di open day a Roma il 2 e 3 novembre per richiedere la carta d’identità elettronica o rinnovarla con prenotazione obbligatoria. Aperti i tre ex Pit del centro e nella sede di via Petroselli 52. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Alessia Rabbai

2 CONDIVISIONI condividi chiudi

Gli open day dedicati alla carta d’identità elettronica a Roma continuano nel fine settimana del 2 e 3 novembre 2024 con le aperture straordinarie degli ex Punti Informativi Turistici del centro che, insieme al nuovo punto di rilascio di via Petroselli 52, saranno attivi nelle giornate di sabato e domenica.

"Grazie alle aperture straordinarie anche il prossimo weekend cittadine e cittadini che hanno necessità di rinnovare il proprio documento d’identità potranno farlo con uno o al massimo due giorni di attesa, prenotandosi il giovedì precedente sul sito Agenda CIE – ha commentato Andrea Catarci, assessore alle Politiche del Personale, al Decentramento, Partecipazione e Servizi al territorio per la città dei 15 minuti – Un ringraziamento particolare va al personale e ai Dipartimenti capitolini coinvolti anche nel mese di agosto nelle iniziative degli Open Day".

Come prenotarsi per ricevere o rinnovare la carta d'identità elettronica a Roma

Per poter richiedere la carta d’identità in occasione degli open day è sempre obbligatorio l’appuntamento, prenotabile giovedì 31 ottobre, fino a esaurimento delle disponibilità sul sito Agenda Cie del Ministero dell’Interno (https://www.prenotazionicie.interno.gov.it/). Una volta fatta la prenotazione il giorno dell'appuntamento serve presentarsi muniti di prenotazione, di fototessera, di una carta di pagamento elettronico e del vecchio documento.

Giorni e orari d'apertura degli Ex Pi per la Carta d'identità elettronica

I giorni e gli orari di apertura degli Ex Pit per la carta d'identità elettronica sono sabato 2 novembre ore 8.30-16.30, domenica 3 novembre 8.30-12.30 a Piazza Santa Maria Maggiore, piazza Sonnino, piazza delle Cinque Lune e via Petroselli 52.