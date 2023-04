Caro bollette a Roma, in arrivo un bonus da 150 euro: a chi spetta e come fare domanda Sono stati stanziati fondi per erogare un aiuto economico a ciascuna famiglia di Roma avente diritto (con Isee inferiore a 25mila euro) pari a 150 euro una tantum. Come fare domanda e quando saranno erogati gli aiuti.

A cura di Enrico Tata

Sono stati stanziati fondi per erogare contributi destinati ai cittadini residenti a Roma per fronteggiare il caro bollette. La Regione Lazio ha assegnato a Roma Capitale 5 milioni di euro per prevedere un aiuto economico a ciascuna famiglia avente diritto pari a 150 euro una tantum. Il provvedimento riguarda le famiglie con Isee inferiore a 25mila euro. Saranno oltre 30mila i nuclei che potranno ricevere questo contributo.

A chi spetta il bonus bollette da 150 euro a Roma: i requisiti

Possono ricevere il contributo contro il caro bollette:

i residenti iscritti nell'anagrafe dei comuni del Lazio

intestatari di un'utenza di energia elettrica

in possesso di una attestazione Isee no superiore ai 25mila euro

Come fare domanda per il bonus energia 2023 a Roma

La Giunta capitolina, si legge in una nota, "ha dato mandato al Direttore del Dipartimento Politiche Sociali e Salute di procedere all'Avviso Pubblico rivolto alla cittadinanza e, in accordo con il Direttore del Dipartimento Trasformazione Digitale, di predisporre un applicativo informatico sul portale di Roma Capitale per l'inserimento on line delle domande di accesso al contributo".

Leggi anche Banda di ladri entra da Fendi a Roma e ruba borse da 200mila euro di valore

Per il momento, quindi, non è stato ancora attivato il portale su cui le famiglie potranno presentare la domanda per accedere ai contributi economici.

Quando sarà erogato il contributo per il rincaro energetico

L'aiuto economico, fa sapere il Campidoglio, è cumulabile con altre agevolazioni e verrà stilata una graduatoria che vedrà ai primi posti le famiglie con l'Isee più basso e a seguire quelle con l'Isee più alto fino a 25mila euro. I contributi saranno erogati entro il 31 dicembre 2023 fino ad esaurimento dei fondi.

"Si tratta di un aiuto economico di sostegno alle famiglie e di contrasto alla povertà, in un momento storico così difficile per la crisi economica che pesa sui bilanci di tante famiglie", ha spiegato l’assessora alle Politiche Sociali e alla Salute Barbara Funari.