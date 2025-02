video suggerito

Carnevale 2025 a Roma e Lazio: il programma degli eventi e delle sfilate per i bambini Il Carnevale 2025 tra Roma e nel Lazio vede tanti appuntamenti in calendario fino al 4 marzo dedicati a ad adulti e bambini. Eccone alcune tra sfilate in maschera, feste in piazza con coriandoli e stelle filanti e carri allegorici.

A cura di Alessia Rabbai

Il Carnevale a Ronciglione (Foto gentilmente concesse da Domenico Mancini)

Sfilate in maschera e carri allegorici per il Carnevale 2025, sono molti gli eventi organizzati tra Roma, provincia e nel Lazio sia gratuiti che a pagamento, sia per adulti che per bambini. Fra gli appuntamenti da non perdere ci sono il Carnevale Ronciglione in provincia di Viterbo, uno dei più famosi e gettonati della regione, che ogni anno attira migliaia di visitatori e amanti delle mascherate.

Il periodo di Carnevale 2025 è iniziato ufficialmente domenica 16 febbraio e termina Martedì Grasso, il 4 marzo. Ad unire Roma al Carnevale ci sono storicamente le feste dedicate al Dio Saturno e le maschere da Meo Patacca a Rugantino. Il 5 marzo, Mercoledì delle Ceneri inizia il periodo della Quaresima.

Cosa fare a Roma a Carnevale 2025

Carnevale 2025 a Cinecittà World

A Roma per Carnevale 2025 sono in programma vari e eventi per adulti e bambini tra feste in piazza, sfilate in maschera e carri allegorici, suddivisi Municipio per Municipio. Tra questi sabato 1 e domenica 2 marzo all'Appia Joy Park c'è la sfilata in maschera dei bambini con il concorso della Maschera più bella del parco. Street food, concerti e musica dal vivo, animazione, performer, artisti dello spettacolo, artisti del cinema, circensi e acrobati.

Sabato 1 marzo c'è il Carnevale tiberino lungo il Tevere, con attività per bambini all'aperto e passeggiata in maschera da Scalo de Pinedo fino a Piazza Pia. Domenica 2 marzo Carnevale al Pincio alle ore 14 piazzale dei Martiri, passeggiata in maschera per Villa Borghese con cordindoli e stelle filanti. Domenica 9 marzo è in programma "Carnevale A mare" a Fiumicino con il mercatino artigianale e la sfilata in maschera.

A Cinecittà World fino al 9 marzo è allestito il Villaggio di Carnevale, con maschere, parate scenografiche, carri tradizionali, concorsi di costumi, show dal vivo, battaglie di coriandoli, baby dance e dolci tipici. L'ingresso è a pagamento e costa 15 euro, aperto ogni weekend dalle 11:00 alle 18:00 e il Martedì Grasso 4 marzo dalle 15:00 alle 18:00.

Carnevale a Ronciglione (Viterbo)

Carnevale a Ronciglione (Foto di Domenico Mancini)

Ronciglione in provincia di Viterbo è la città del Carnevale. Si tratta di un appuntamento storico e tra i più antichi d'Italia, con un programma fitto di eventi. Le parate e sfilate per bambini iniziano dalle ore 15.30 e proseguono nel pomeriggio. Nel corso della festa i bambini mascherati si possono divertire con i balli tradizionali di carnevale insieme alle altre maschere, lanciarsi coriandoli e guardare i carri.

Martedì Grasso 4 marzo oltre alle parate, mascherate e carri ci sarà la rappresentazione della Morte di Re Carnevale e apertura del suo testamento. Corteo funebre con la tradizionale fiaccolata della Compagnia della Penitenza e della Compagnia della Buona Morte, partenza di Re Carnevale con il Globo Aerostatico. Le domeniche in cui ci sono i carri allegorici e le sfilate in maschera il costo del biglietto è di 10 euro.

Carnevale storico frusinate e Festa della Radeca

A Frosinone è in programma il Carnevale storico frusinate e la Festa della Radeca. Il calendario è ricco: domenica 23 febbraio alle ore 11 il sindaco consegna le chiavi della città al Radecaro, al Pantanaro e al Ciociaro. Alle ore 11.30 in Piazza Vittorio Veneto, Palazzo Comunale, Piazza Cairoli, Campanile c'è la cerimonia inaugurale con la banda concertistica A. Romagnoli e l'esibizione del gruppo di danze tradizionali "Danza della Terra".

Giovedì Grasso 27 febbraio alle 17 alla Villa comunale, il Teatro dei burattini; alle 18, "Ufo Robot & friends ‘80", Cartoon Carnival Show a cura delle voci bianche Lietarmonia, Giardino delle Note, diretto dal M° Katia Sacchetti in collaborazione con l’attore Simone Ignagni. Alle 20.30, al Teatro Vittoria, spettacolo teatrale a cura del Ricciolab, laboratorio teatrale dell’ I.C. FR3 dal titolo: "A carnevale ogni matrimonio vale! (È uère, si!)". Alle 21, "Le serenate del Generale", itinerante, presso i locali del centro storico.

Martedì Grasso 4 marzo alle 10, ritrovo dei carri allegorici a Piazzale Vienna (quartiere Cavoni); alle 10.30, nella Cattedrale Santissima Maria Assunta c'è il concerto della Banda Musicale Isola di Ponza, con una guarnigione in costume. Alle 11 partirà la sfilata dei carri allegorici nella parte bassa della Città. Ore 11.30, animazione per bambini in Piazza Sacra Famiglia, Piazza Cervini e Piazza Madonna della Neve.

Alle 12, dj set in piazza Turriziani. Alle 12.30, in Piazza VI Dicembre, c'è la distribuzione dei tradizionali "fini fini". Alle 14, nel centro storico al via la Festa della Radeca con sfilata dei carri allegorici. Ore 17.30, Piazza Turriziani c'è il processo al Generale. Ore 18.30, Rione Giardino: lettura del testamento del Generale morto, degustazione dei tradizionali "fini fini". La festa termina con la riconsegna delle chiavi della città al sindaco.