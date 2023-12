Carlo Verdone e la foto al Gianicolo: “Sembra la Roma della mia infanzia, oggi la non riconosco più” Una cartolina d’altri tempi, quella postata da Carlo Verdone su Facebook dopo una passeggiata fatta di prima mattina per il Gianicolo.

A cura di Beatrice Tominic

"Sono salito al Gianicolo. Questo silenzio assoluto e questi colori autunnali mi hanno riportato alla mia infanzia quando Roma non era così caotica e disordinata: oggi mi sono riappacificato con la mia città che tanto amo e tanto non riesco più ad identificare". Queste le parole di Carlo Verdone d'accompagnamento alla foto pubblicata su Facebook nella giornata di ieri dall'attore romano.

"Questa mattina i colori erano quasi di altri tempi. I ricordi tornavano chiari in quell'atmosfera così pacata e gentile. Mi sono detto di scattare al volo prima che arrivasse qualcuno: a Roma il silenzio esiste solo per un attimo".

La passeggiata di Verdone e lo scatto della "foto cartolina"

Nel post, pubblicato in una domenica di quasi metà dicembre, Verdone racconta di aver fatto una passeggiata sul Colle Gianicolo verso le 7.30: "Ormai per il nuovo lavoro mi sveglio sempre alle 6, da un mese e mezzo ho iniziato questa nuova abitudine. Ora non mi pesa più e le giornate sembrano molto più lunghe ovviamente – sottolinea – Visto che tutto il mio quartiere era avvolto dalla nebbia, ho preso la macchina fotografica e sono salito al Gianicolo".

Durante la camminata verso la statua di Garibaldi ha riconosciuto la città della sua infanzia: "Ho scattato al volo questa foto, non c'era nessuno. Ma è un attimo: un rumore sgangherato mi arriva alle spalle e una voce sgraziata ma simpatica da un taxi mi urla: A Carle', forza Roma sempre!". La risposta non si fa attendere: "Sempre, replico io. Ma nel frattempo sono riuscito a fermare al volo l'autunno. La stagione che più amo nel posto che più amo".

Le polemiche

Nonostante la bellezza dello scatto e il pensiero nostalgico, non hanno tardato ad arrivare le polemiche. "Alcuni dubitano che si tratti di una foto e credono sia un dipinto. Quindi io avrei raccontato la mia prima mattinata basandomi su un quadro! – risponde Verdone, puntualizzando di aver fatto la foto con il telefonino -Scusate ma mi dite che soddisfazione c'è a fotografare un dipinto del Gianicolo? Incredibile pensare che siccome sembra un dipinto deve essere un dipinto per forza. Vabbè puntualizzazioni da social", conclude.