Carlo Calenda ancora contro Gualtieri: “Sui rifiuti avrei fatto meglio” Il leader di Azione ribadisce in un’intervista che sulla pulizia di Roma avrebbe fatto meglio applicando il suo programma elettorale. E il 10 gennaio annuncia che varerà una giunta ombra.

A cura di Redazione Roma

Dimessosi da consigliere comunale di opposizione, Carlo Calenda continua a occuparsi di politica romana. E ancora una volta parla del sindaco Roberto Gualtieri e delle politiche della maggioranza di centrosinistra, ribadendo che, se fosse stato eletto sindaco, avrebbe fatto meglio con il suo programma. In un'intervista al quotidiano la Repubblica ha parlato del piano di pulizia straordinario della città: "Avrei fatto meglio. Non perché avrei pulito Roma in tre mesi ma perché noi avevamo presentato un piano da 12 mesi, il minimo sindacale per mettere a posto Roma. Io non do un giudizio negativo di Gualtieri sui rifiuti ma ho dato due suggerimenti: fare una gara d'urgenza per un Global service che affianchi Ama per 12 mesi. Da sola non ce la fa a pulire le strade, le caditoie e il resto. Poi lo spazzino di quartiere, un presidio fondamentale".

Il leader di Azione ribadisce che il gruppo consiliare eletto con la sua lista civica continuerà a stare all'opposizione, incalzando "in maniera costruttiva" il centrosinistra. Ha poi annunciato che il 10 gennaio varerà una giunta ombra, con un esperto per ogni assessorato che affiancherà il lavoro dei consiglieri comunali. E il giudizio sulla giunta? Secondo l'ex ministro le scelte sono state fatte troppo in base alle correnti anche se dice di apprezzare figure come quella di Silvia Scozzese (Bilancio) di Miguel Gotor (Cultura).

Calenda è fortemente contrario alla scelta del PD di avere un'alleanza strategica con il Movimento 5 Stelle, eppure a oggi nel consiglio della Città Metropolitana e alla Regione Lazio Azione è nella stessa maggioranza dei pentastellati. "Nascono da situazioni diverse: in Regione Valentina Grippo era parte del Pd e farla uscire dalla maggioranza sarebbe stato dare una valutazione molto negativa su Zingaretti che io non ho. – spiega – Questo è l'unico caso in Italia in cui siamo in cui siamo in giunta coi 5s. Per quanto riguarda la Provincia dipende dal sistema elettorale, non aveva senso stare da soli". La nostra opposizione in Comune non è di natura politica. Ho visto che Gualtieri ha già avuto problemi con la classe dirigente locale del Pd, vedi Goffredo Bettini.

ISSN 2465 – 122