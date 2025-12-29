Capodanno 2026 a Roma: gli orari di metro, bus e tram il 31 dicembre e primo gennaio

Il 31 dicembre 2025 e primo gennaio, Capodanno 2026, a Roma ci saranno alcune modifiche agli orari di metro, tram e bus. Ecco l’elenco completo.

A Roma il 31 dicembre 2025 e il primo gennaio, Capodanno 2026, sono in programma modifiche al servizio di trasporto pubblico. Un piano trasporti messo a punto dal Comune di Roma e Atac, che gestisce il servizio di mobilità capitolina, in vigore dal 6 dicembre scorso al 6 gennaio 2026, in occasione delle festività natalizie e per i festeggiamenti dell'entrata del nuovo anno. Saranno tantissime infatti le persone tra romani e turisti che si sposteranno in centro e nell'area del Circo Massimo per festeggiare in piazza e al Concertone. Nello specifico è previsto un potenziamento del servizio, per agevolare gli spostamenti fino a tarda notte e per ridurre l'uso del mezzo privato.

Le modifiche degli orari riguardano le metropolitane, gli autobus e i tram nei giorni di mecroledì 31 dicembre 2025, ultimo dell'anno, e giovedì primo gennaio 2026, Capodanno. Anche il 31 dicembre 2025 e il primo gennaio 2026 è attivo il Christmas Mobility Pass, l'abbonamento digitale acquistabile sul sito ufficiale di Atac dal costo di 10 euro valido 15 giorni che permette di viaggiare su bus, filobus, tram e metro e di parcheggiare gratis nei parcheggi di scambio. Ecco tutte le informazioni sulle modifiche al servizio.

31 dicembre 2025 e primo gennaio 2026: gli orari di metro bus, tram

L'ultimo dell'anno il 31 dicembre 2025 il servizio metro è prolungato alle 2:30 di notte; bus e tram sono attivi fino alle 21 con le ultime partenze dai capolinea. Le linee H, 2, 128, 170, 200, 280, 301, 336, 544, 766, 881 e 905 saranno attive fino alle 2:30 di notte. Dalle 21, e fino alle 2:30 attiva anche la notturna n913. Il primo gennaio 2026 le linee della metropolitana di Roma seguono il normale orario festivo con potenziamento delle corse.

Gli orari delle linee notturne

Per quanto riguarda invece le linee notturne dalle 2:30 e fino alle 8 del primo gennaio 2026 (quando tutta la rete riprenderà le corse, con orario festivo), saranno attive le linee nMA, nMB, nMB1, nMC e nME, che seguono gli stessi percorsi delle metropolitane e della ferrovia Metromare.