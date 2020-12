La sindaca di Roma Virginia Raggi ha vietato fuochi d’artificio, botti, petardi, razzi e altri materiali esplodenti. L'ordinanza è valida dalle 00:01 del 31 dicembre fino alle ore 24 del 6 gennaio. Sono esclusi dal provvedimento bengala, fontane per torte, bacchette scintillanti, trottole e girandole luminose. Chiunque venga sorpreso a contravvenire al divieto sarà sanzionato con una multa fino a 500 euro, oltre ovviamente al sequestro amministrativo del materiale esplodente. Il Comune di Roma, come ogni anno, ha varato quest'ordinanza al fine di tutelare persone, soprattutto minori, che potrebbero rimanere ferite dai cosiddetti ‘botti' di Capodanno. Un provvedimento che si rende ancora più necessario quest'anno, dove gli ospedali romani sono già fortemente sotto stress a causa della pandemia da coronavirus. Obiettivo del divieto è anche evitare di immettere nell'ambiente agenti inquinanti e tutelare gli animali, particolarmente sensibili al rumore provocato dal materiale esplodente.

Raggi: "Garantiamo sicurezza in un momento critico per ospedali"

"Garantire la sicurezza dei cittadini rappresenta la priorità, tanto più in un momento già critico per i nostri ospedali, che stanno fronteggiando un’emergenza sanitaria – ha dichiarato la sindaca di Roma Virginia Raggi, presentando l'ordinanza – Botti ed esplosioni rappresentano un rischio per i cittadini, per adulti e soprattutto per i minori. Inoltre persiste il rischio che i fuochi d’artificio provochino incendi e roghi, oltre che danni al nostro patrimonio artistico. Non da ultimo, le esplosioni hanno ripercussioni negative sugli animali. L’augurio per tutti è di festeggiare il nuovo anno con serenità e con uno spirito di fiducia nel futuro".

Il concerto organizzato dal Comune per il Capodanno 2021

Per l'ultimo dell'anno il Comune di Roma ha organizzato un concerto in diretta streaming che potrà essere seguito sul sito culture.roma.it e sulla pagina Facebook di @cultureroma. Un evento che unisce cantanti, artisti, performer, cinematografi e che sarà presentato dalle scrittrici Michela Murgia e Chiara Valerio. ‘OLTRE TUTTO‘ è il nome dell'evento, curato da Francesca Macrì e Claudia Sorace, che vedrà esibirsi cantanti del calibro di Gianna Nannini, Elodie, Gemitaiz, Diodato, Carl Brave, Manuel Agnelli feat. Rodrigo d’Erasmo.