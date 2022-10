Capezzone e Fratelli d’Italia alla Sapienza: polizia manganella gli studenti Chiusa la facoltà di Scienze Politiche a Sapienza, dove erano attesi Capezzone e Roscani (FdI) per una conferenza sul “capitalismo buono”: arrivata la polizia contro gli studenti dei collettivi.

A cura di Beatrice Tominic

Chiusa la facoltà di Scienze Politiche all'università di Roma La Sapienza. In mattinata erano attesi Capezzone e Fabio Roscani, deputato di Fratelli d'Italia e presidente di Gioventù Nazionale per una conferenza sul "capitalismo buono". Adesso di fronte all'ingresso del dipartimento, si trovano studenti, dei collettivi e non solo, in protesta. Sul posto sono arrivati anche alcuni agenti della polizia che stanno facendo scudo contro ragazzi e ragazze, armati di manganelli. Almeno un ragazzo è rimasto ferito. Due, invece, i fermati.