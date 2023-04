Caos Roma-Lido, passeggero aggredisce verbalmente l’autista e buca una gomma della navetta Un passeggero stamattina ha inveito contro l’autista di una navetta sostitutiva della Roma-Lido. Ha afferrato un martello e ha colpito con forza uno degli pneumatici.

A cura di Alessia Rabbai

Le immagini del passeggero che aggredisce verbalmente l’autista e buca la gomma alla navetta

Un passeggero della linea ferroviaria Roma-Lido ha aggredito verbalmente l'autista di una navetta sostitutiva e le ha bucato le ruote. L'episodio è avvenuto stamattina, venerdì 28 aprile, ad Acilia. L'uomo ha dato in escandescenze dopo il caos lungo la linea ferroviaria che si snoda tra la Capitale e il litorale Sud, stamattina ferma a causa di un guasto. Ad immortalare la scena sono stati gli altri viaggiatori presenti, uno dei quali gli ha fatto un video e lo ha inviato alla pagina Instagram Welcome to Favelas. Nella clip si vede il passeggero alzare la voce e inveire contro l'autista. Poi ha afferrato ciò che dalle immagini sembra essere un martello e ha colpito con forza uno degli pneumatici. Gli altri passeggeri che stavano per salire a bordo dopo una lunga attesa, hanno assitito alla scena sconfortati.

Treni fermi per un guasto sulla Roma-Lido

Venerdì mattina di passione per i pendolari che si spostano con la linea ferroviaria Roma-Lido per un guasto che ha fermato i treni. Un disservizio che si è verificato molto presto e che ha creato grossi disagi e ritardi al lavoro. Il servizio è stato interrotto tra Acilia e porta San Paolo e Cotral che la gestisce ha attivato navette sostitutive dell'intero percorso, per garantire comunque gli spostamenti, anche se con grande difficoltà. I viaggiatori stremati hanno immortalato le immagini, condividendole in segno di protesta e denuncia sui social network. Nei filmati si vedono gli utenti correre da una parte all'alatra per accaparrarsi il proprio posto nelle navette (poche) viaggiando stipati all'interno cojme in carri bestiame.