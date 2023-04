Ferma la ferrovia Roma-Lido, oggi treni soppressi e navette attive sulla linea Guasto sulla ferrovia Roma Lido, linea interrotta e treni fermi. Attivi i bus sostitutivi.

A cura di Enrico Tata

Un'altra giornata difficile per i pendolari della ferrovia Roma-Lido. A causa di un guasto i treni sono stati soppressi a partire dalle prime luci del mattino di oggi, venerdì 28 aprile, e sono stati attivati i bus sostitutivi per l'intera linea.

"Benvenuti all'inferno! Ancora una giornata difficile per gli utenti della RomaLido, a causa di un guasto alla rete di alimentazione elettrica della ferrovia il servizio è sospeso tra Acilia e Porta San Paolo", segnala il blog Odissea Quotidiana.

Si segnala anche traffico intenso su via Ostiense all'altezza della stazione di Acilia. Rallentamenti per le linee bus 04, 08 e 016 e per i bus sostitutivi della Roma Lido.

Secondo alcuni pendolari, la prima navetta sarebbe arrivata soltanto dopo un'ora. Inoltre, alcune persone hanno visto un ragazzo, probabilmente arrabbiato per l'attesa, bucare le gomme di un bus. Alla stazione di Acilia ci sono centinaia di persone in attesa dei mezzi sostitutivi, che hanno preso d'assalto la prima navetta in partenza, come testimonia il video pubblicato sulla pagina Instagram ‘Welcome to Favelas'.