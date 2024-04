Previsioni meteo Roma e Lazio oggi: possibili temporali nel pomeriggio sulla Capitale

video suggerito

A cura di Redazione Meteo

La giornata di oggi, sabato 20 aprile, sarà caratterizzato a Roma da temperature fresche e possibili temporali nel pomeriggio. Le massime si manterranno intorno ai 19 gradi, mentre le minime scenderanno fino a 9 gradi nelle ore notturne e nel corso delle prime ore del mattino. La giornata di domani, domenica 21 aprile, sarà caratterizzata nella Capitale dal bel tempo, ma le temperature si manterranno fresche e saranno comprese tra 8 e 18 gradi. Stesso copione per quanto riguarda la giornata di lunedì, ma martedì potrebbe arrivare sul nostro Paese una nuova perturbazione (i meteorologi sono ancora incerti su questo).

Secondo i meteorologi del sito IlMeteo.it, nella giornata di oggi un ciclone "innescherà venti freddi dai quadranti settentrionali e rovesci temporaleschi al Centro-Sud, in particolare su Toscana, Lazio, Marche, Abruzzo, Campania, Puglia e Calabria. A causa dei forti contrasti termici che si verranno a creare e della tanta energia in gioco non escludiamo il rischio di locali grandinate. Inoltre, complice il calo delle temperature, tornerà la neve sulle zone interne dell'Appennino, con fiocchi fin verso i 1000 metri di quota: si tratterà di un evento notevole per essere ormai nel cuore della Primavera".

Le temperature, come detto, si manterranno sotto la media del periodo. Sui rilievi montuosi del Lazio le minime saranno vicine allo zero e nella giornata di oggi sono previste anche nevicate, per esempio sul Terminillo. Sulla ‘montagna dei romani' le minime si attesteranno sui -3 gradi e le massime non saliranno sopra i 2 gradi.

Secondo il direttore de IlMeteo.it, Antonio Sanò, "abbiamo la buona notizia delle piogge in un periodo festivo (Ponti del 25 Aprile e del 1° Maggio) contro la siccità: certo i vacanzieri preferirebbero sempre ed ovunque tempo caldo e soleggiato, ma al momento è previsto un AprilGennaio fino alla fine del mese con schiarite, temporali frequenti e neve anche sugli Appennini. Per il caldo dovremo attendere Maggio".