video suggerito

Allerta meteo su Roma e il Lazio oggi: possibili nuove bombe d’acqua Possibili nuovi rovesci anche a carattere temporalesco, in particolare nel corso della mattinata di oggi su Roma e sul Lazio. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Redazione Meteo

33 CONDIVISIONI condividi chiudi

Possibili nuovi temporali per oggi – giovedì 2 maggio – su Roma e sul Lazio. Dopo i violenti acquazzoni che hanno spazzato la capitale e il resto della regione ieri, rovinando gite fuori porta e picnic per la Festa dei Lavoratori, l'allerta meteo gialla è stata prolungata anche per la giornata di oggi. Le temperature, al di sotto della media stagionale, rimangono in linea con quelle degli scorsi giorni, rimanendo comprese tra i 13 e i 17 gradi.

In particolare nuove precipitazioni, a carattere anche temporalesco, sono attese per la mattinata, mentre dopo pranzo è prevista un'apertura del cielo con il sole che farà capolino tra le nuvole. Nuovi possibili piovaschi in serata. Un residuo di perturbazione ci accompagnerà secondo le previsioni anche domani, venerdì 3 maggio, mentre per il fine settimana è previsto il ritorno del bel tempo e una risalita delle temperature.

Il bollettino di allerta meteo gialla su Roma e il Lazio

“In data 01/05/2024 riporta una previsione di: precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su tutta la Regione, con quantitativi cumulati da deboli a moderati. si legge nella nota del Centro di Protezione Civile della Regione Lazio – Tenuto conto altresì delle caratteristiche spazio-temporali delle precipitazioni previste e della loro intensità, dello stato di saturazione dei suoli e dei livelli dei corsi d’acqua, nonché delle indicazioni rese disponibili dai presidi territoriali e dalla modellistica idrologica ed idraulica, della suddivisione del territorio regionale in Zone di Allerta, il Centro Funzionale Regionale ha effettuato la valutazione dei Livelli di Allerta/Criticità, riportata nelle seguenti tabelle, con validità dal mattino di giovedì 02/05/2024 e per le successive 24 – 36 ore".