Caos Roma Lido, ennesima giornata campale per i pendolari: treni cancellati e servizio rallentato A causa del guasto a un treno, il servizio sulla Roma Lido è fortemente rallentato, con corse soppresse e ritardi. Attivo il servizio di navette da Colombo a Magliana.

A cura di Natascia Grbic

Ennesima giornata campale per i pendolari della Roma Lido, che da anni combattono con treni inesistenti e un servizio che lascia molto a desiderare. A causa del guasto di un treno, la circolazione è fortemente rallentata su tutta la linea, con corse soppresse e ritardi incalcolabili. Attivato il servizio bus navetta da Colombo a Magliana ma, come spesso succede in questi casi, i mezzi sono pochi e non bastano a garantire il servizio per tutti coloro che hanno bisogno di spostarsi. "Ma tutti questi ritardi al lavoro chi li paga?", si chiedono i pendolari esasperati dalla situazione, che si protrae ormai da anni. "Noi utenti siamo senza tutela, e non c'è nessun'autorità che intervenga", commenta un altro sul gruppo dei pendolari della Roma Lido, dove le persone si aggiornano costantemente sulla situazioni treni. Che, appunto, non è mai rosea.

Al momento non è chiaro quando la circolazione potrà tornare alla normalità. I tecnici sono al lavoro per risolvere il problema, ma per ora il servizio è ancora molto rallentato.

E non si placa la rabbia delle persone, la maggior parte delle quali hanno necessità di raggiungere il posto di lavoro. E non possono permettersi continui ritardi all'andata e al ritorno, con conseguenze pesanti sulla loro vita personale, sia a livello personale sia familiare.

Secondo il rapporto Pendolaria 2024, il report di Legambiente, la Roma Lido e la Roma Nord sono le ferrovie peggiori d’Italia. Ribattezzata ‘Metromare', la Roma Lido collega la stazione di Porta San Paolo al mare di Ostia attraverso tredici fermate, ma i treni sono pochi e l'infrastruttura vecchia. Il servizio, negli ultimi anni, è peggiorato invece di migliorare, con continui stop al servizio, ritardi e corsi cancellate, che mettono in ginocchio i cittadini.