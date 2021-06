in foto: Immagine di repertorio

Caos oggi al concorso del Comune di Roma per la selezione dei funzionari amministrativi. Il turno di oggi è stato annullato dalla commissione perché nella prova c'era una domanda sbagliata, con una risposta ripetuta due volte. Quasi mille persone provenienti da tutta Italia sono state mandate via senza sapere quando e se potranno ripetere la prova. "Ci hanno detto che il turno di concorso era annullato senza dare nessuna spiegazione, non sappiamo se e quando potremo rifarlo né se annulleranno tutte le prove fatte da lunedì a oggi", spiega una ragazza a Fanpage.it. Proteste da parte delle persone anche per i soldi spesi per tamponi e viaggi, per i quali hanno chiesto il rimborso. "C'era gente arrivata addirittura dalla Sicilia che ha speso molto per venire a Roma. Adesso devono andare via e non sanno se e quando potranno tornare".

Caos al concorsone del Comune di Roma: invalidata la prova

Il concorso per il Comune di Roma è cominciato normalmente questa mattina. "Le prove per questa selezione sono cominciate lunedì. Quando siamo arrivati ci sono volute due ore per entrare, tra file e distanziamento. Ci siamo seduti e abbiamo cominciato a fare il test. Quando sono arrivata alla domanda sbagliata ho visto che c'era una risposta ripetuta due volte, ma sono andata avanti. A un certo punto la commissione ha interrotto la prova, dicendo che si erano resi conto dell'errore. Abbiamo comunque aspettato la fine del tempo così i tablet avrebbero terminato il test, inizialmente la commissione ha detto che avrebbe provato a trovare una soluzione. Dopo poco ci ha comunicato che la prova era invalidata e che dovevamo tornare a casa". Oltre questo, ancora nessuna spiegazione. "Il problema è che quello di oggi era l'ultimo giorno della prova. Rimandarci magari a settembre vuol dire dare più tempo a noi, rispetto ad altri che magari non l'hanno passato, per studiare. E già stanno cominciando le polemiche".