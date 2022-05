Cane scappa dalla banchina e finisce sui binari della metro A: adesso è salvo Un cane è scivolato dalla banchina sui binari della metropolitana: per soccorrerlo la circolazione è stata rallentata sul tratto Manzoni-Anagnina della linea A, adesso è in salvo.

A cura di Beatrice Tominic

Dal profilo Instagram Welcome to Favelas

Non solo interventi tecnici e treni guasti: oggi la metropolitana di Roma si è fermata per un'altra ragione. Stavolta, infatti, a rallentare la circolazione della metropolitana verso l'ora di pranzo è stata la presenza di un cane lungo i binari della metro, probabilmente scivolato dalla presa del proprio padrone o padrona sulla banchina in attesa che passasse il treno.

Proprio oggi, lunedì 2 maggio, poco dopo le 13, infatti, Info Atac ha pubblicato un tweet in cui veniva annunciato che la circolazione, sarebbe stata in rallentamento fra le fermate della linea A Manzoni (nel rione Esquilino) e Anagnina, il capolinea nella zona più a sud est della capitale, per soccorrere un cane in una delle sedi ferroviarie: la circolazione, poco più di un'ora dopo, è tornata a viaggiare ai ritmi consueti. Nel tweet, infatti, si legge: "Metro A circolazione rallentata tra Manzoni e Anagnina, per soccorso di un cane nella sede ferroviaria."

Il video online e i commenti degli utenti

Una volta finito sulle rotaie, però, come ha poi mostrato un video messo in rete, sembra che nessuno sia sceso dalla banchina per aiutare l'animale. "Tutti con i telefonini per riprendere la scena, ma nessuno è sceso a recuperare il cane, ma dove viviamo?", hanno notato e scritto in molti. "Non sia mai, un barlume di buon senso e presa di coscienza della situazione, il video da caricare sui social la priorità", hanno scritto altri.

Non solo, però: è presto arrivata anche la risposta di chi, qualora si fosse trovato in una situazione simile, non sarebbe mai sceso sui binari per recuperare l'animale. "Perché dovrei buttarmi sui binari per un cane?" Il botta e risposta è continuato nei commenti: "Se c'è la metro ferma, scendi e lo prendi. Vedo solo una signora che fa qualcosa!"