Cane cade in un dirupo a Tolfa: i vigili del fuoco lo salvano Momenti di paura oggi pomeriggio per il padrone di un cane, che è caduto in un dirupo in un'area impervia di Tolfa, battuta dai cacciatori. I vigili del fuoco lo hanno recuperato stremato, ma vivo.

A cura di Alessia Rabbai

Il salvataggio

Un cane è precipitato in un dirupo nel territorio del Comune di Tolfa. Sono state ore di apprensione per il suo padrone, ma i vigili del fuoco hanno raggiunto il suo amico a quattro zampe e lo hanno salvato. È successo nel pomeriggio di oggi, mercoledì 29 gennaio, in provincia di Roma.

I vigili del fuoco hanno recuperato il cane

Secondo le informazioni apprese erano le ore 15 quando il cane di taglia media si trovava in via del Marano, una strada impervia frequentata dai cacciatori. Improvvisamente, sfuggendo al controllo del proprietario, è precipitato in una scarpata. Il padrone lo ha raggiunto sentendolo guaire, ma non è riuscito a raggiungerlo a causa della vegetazione e della conformazione del territorio, che rendeva difficile e pericoloso farlo.

Così l'uomo ha dato l'allarme, chiamando il Numero Unico delle Emergenze 112, segnalando l'accaduto e chiedendo l'intervento dei soccorsi. Arrivata la segnalazione alla Sala operativa con la richiesta urgente d'intervento per un cane che si trovava in pericolo, sul luogo indicato sono giunti i vigili del fuoco di Civitavecchia.

Il cane stremato ma salvo

I pompieri hanno dato il via alle operazioni di recupero del cane. Ciò è stato possibile grazie anche grazie al fatto che l'animale indossava il collare satellitare, che ha permesso di individuarlo con maggiore facilità. Hanno lavorato nella zona insieme al Nucleo speleo-alpino-fluviale, specialisti dei cosiddetti "recuperi su corda". I vigili del fuoco lo hanno raggiunto con calma ed attenzione, afferrato e riportato al sicuro, con manovre specifiche. Il cane stava bene, era in ottime condizioni, ma era stremato dalla stanchezza. Il suo padrone ha potuto riprenderlo con sé.