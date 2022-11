Campidoglio, via libera per il raddoppio degli stipendi ai consiglieri: quanto guadagneranno Il nuovo governo ha dato il via libera per l’aumento dello stipendio dei consiglieri comunali di Roma. La delibera è stata protocollata giovedì ed eliminerà il meccanismo relativo ai gettoni di presenza.

A cura di Ilaria Quattrone

Il nuovo governo ha dato il via libera per l'aumento dello stipendio dei consiglieri comunali di Roma. La delibera, stando a quanto riporta il quotidiano "La Repubblica", è stata protocollata giovedì. Nella giornata di lunedì 7 novembre 2022, le commissioni Bilancio e Roma Capitale esamineranno il nuovo atto. Atto che eliminerà il meccanismo relativo ai gettoni di presenza.

Toccherà poi anche alla maggioranza e all'opposizione votare la delibera che stabilisce la nuova indennità onnicomprensiva di funzione. Probabilmente l'aumento scatterà dopo Natale. In ogni caso, in base alle cifre riportate da Repubblica, il sindaco Roberto Gualtieri passerà da 11.579,62 euro lordi al mese guadagnati nel 2022 a 12.508,14 euro nel 2023 e a 13.800 nel 2024.

Quanto aumenteranno gli stipendi

I consiglieri invece passeranno da 5.210,83 euro lordi al mese guadagnati a novembre e dicembre 2022, a 5.286,66 euro lordi al mese nel 2023 e fino a 6.210 lordi da gennaio 2024. Per avere l'indennità, i consiglieri dovranno presenziare ad almeno venti sedute tra commissioni e convocazioni. Dovranno garantire un numero di presenze mensili alle sedute ufficiali pari al 60 per cento.

Un membro della maggioranza, ripreso da Repubblica, ha sostenuto che questa misura vada bene "per chi lavora nel pubblico, come tanti colleghi che negli anni hanno trovato lavoro in città Metropolitana o in Regione".

Per l'esponente – che ha scelto l'anonimato – la delibera non "è nemmeno conveniente" per i liberi professionisti "o per chi guadagna comunque di più della media" sostenendo quindi che vada bene "per chi vive di politica".