Cammina a piedi sull’autostrada, viene travolto da un’auto in corsa: morto sul colpo

Un uomo è stato travolto mentre camminava a piedi sull’autostrada A12 Tarquinia-Roma. Indagini su dinamica e su perché si trovasse lì.
A cura di Francesco Esposito
Camminava sulla carreggiata dell'autostrada A12 Tarquinia-Roma quando è stato investito da un'automobile in transito. È successo nella serata di martedì 16 dicembre al chilometro 71, nel territorio della città del litorale laziale. L'uomo è morto sul colpo e non sono ancora chiare le circostanze per cui si trovasse a piedi su una strada a così veloce scorrimento.

L'incidente sull'A12: la vittima è morta sul colpo

L'impatto è avvenuto nel tratto di autostrada che attraversa la frazione di Fontana Matta, nel comune di Tarquinia. La vittima si trovava all'altezza dello svincolo per Monte Romano quando è stata travolta dalla vettura. Secondo una prima ricostruzione degli inquirenti, il conducente ha provato a evitare l'uomo, ma senza riuscirci. Il personale sanitario del 118, giunto poco dopo sul luogo dell'incidente, non ha potuto fare niente: il pedone è morto sul colpo. La sua salma è ora a disposizione dell'autorità giudiziaria.

Da chiarire la dinamica e perché l'uomo si trovasse a piedi in autostrada

A seguito del sinistro, sono entrati in azione anche i vigili del fuoco e gli agenti della polizia stradale che hanno messo in sicurezza l'area e proceduto agli accertamenti e ai rilievi del caso. La dinamica dell'incidente resta, infatti, ancora da chiarire, così come le motivazioni o le cause esterne che hanno portato la vittima entrare in autostrada a piedi. Il tragico evento ha condizionato anche la viabilità sull'asse stradario. Nel corso delle operazioni dei soccorritori e degli inquirenti, la circolazione è stata limitata alla corsia di sorpasso e il traffico ne è stato rallentato.

