Cammina a bordo strada, donna travolta da un’auto sulla Cassia Sud muore sul colpo

La donna, Mallawage Seetha Jayaratnb, stava andando al lavoro quando è stata presa in pieno dalla Fiat Panda guidata da un ragazzo di vent’anni.

Immagine di repertorio

Tragedia ieri sera a Viterbo. Una donna di 66 anni è morta dopo essere stata investita dall'auto guidata da un giovane di vent'anni sulla Cassia Sud al chilometro 68. Per la signora non c'è stato nulla da fare: nonostante l'immediatezza dei soccorsi è morta praticamente sul colpo. Sul posto il personale del 118 e gli agenti della Polizia Locale, che si sono occupati dei rilievi e della messa in sicurezza del luogo dell'incidente. Sul caso è stato aperto un fascicolo per omicidio stradale.

La donna uccisa ieri sera si chiamava Mallawage Seetha Jayaratnb. La tragedia è avvenuta poco dopo le 18, mentre la 66enne si stava recando al lavoro. Da una prima ricostruzione, Mallawage Seetha Jayaratnb stava camminando a bordo strada quando è stata travolta dalla Fiat Panda guidata dal 20enne che, forse a causa della forte pioggia che stava cadendo in quel momento, non aveva visto la signora. L'auto, infatti, proveniva dallo stesso senso di marcia in cui stava camminando la donna, che nulla ha potuto fare per evitare l'impatto con il veicolo.

Ad Acquapendente morta una donna di 90 anni

Quello avvenuto sulla Cassia Sud è stato il secondo mortale a Viterbo avvenuto durante la giornata. La mattina ad Acquapendente una donna di 90 anni è stata investita da un'automobilista a bordo di un suv. L'anziana stava camminando all'altezza del chilometro 131 della Cassia Nord, vicino al centro abitato di Acquapendente, quando è stata travolta in pieno dalla macchina. Portata immediatamente in ospedale con l'elisoccorso, è deceduta poco dopo a causa della gravità delle lesioni riportate. Sull'incidente indagano i carabinieri della locale stazione.