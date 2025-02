video suggerito

Camilla Sanvoisin morta a casa del fidanzato a Roma, domani esami tossicologici ed autopsia L'autopsia sulla salma di Camilla Sanvoisin è in programma per domani. L'ipotesi è che la 25enne sia morta per overdose a casa del fidanzato alla Giustiniana. Fondamentali i risultati degli esami autoptici e tossicologici.

A cura di Alessia Rabbai

Domani, lunedì 17 febbraio, è in programma l'autopsia sulla salma di Camilla Sanvoisin, la venticinquenne figlia del produttore televisivo Axel Egon Sanvoisin, trovata morta nell'appartamento del fidanzato in via Anna Foà in zona Giustiniana a Roma giovedì scorso 13 febbraio. I risultati degli esami autoptici e tossicologici serviranno a chiarire definitivamente le cause del decesso. L'ipotesi è che la giovane sia morta a seguito di un arresto cardiocircolatorio per un'overdose. Sulla vicenda la Procura della Repubblica di Roma ha aperto un'inchiesta per morte come conseguenza di altro reato.

Sequestrati i telefonini di Camilla e del fidanzato

I telefonini di Camilla e del compagno sono stati sequestrati, gli inquirenti li passeranno al vaglio nel tentativo di risalire agli ultimi contatti della coppia e agli spacciatori, che potrebbero avergli procurato la droga. È stato il compagno stesso della venticinquenne, Giacomo Celluprica, a confessare agli investigatori che entrambi la sera precedente alla morte di Camilla avevano assunto droga prima di andare a dormire. Solo al risveglio si sarebbe accorto che la compagna non respirava più e ha dato l'allarme, chiamando il Numero Unico delle Emergenze 112 e chiedendo l'intervento urgente di un'ambulanza.

Il compagno di Camilla arrestato per droga e rilasciato

Il trentacinquenne è stato arrestato per droga e poi rilasciato, denunciato a piede libero per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Sul caso indagano gli agenti della Polizia di Stato del commissariato Flaminio Nuovo. Nell'abitazione del fidanzato di Camilla i poliziotti hanno trovato una quantità di metadone maggiore rispetto a quella prescritta dal medico. Si tratta di una sostanza solitamente impiegata per curare le persone dipendenti da sostanze stupefacenti, come ad esempio l'eroina, ma potenzialmente pericolosa se assunta senza controllo.