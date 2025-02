video suggerito

È Camilla Sanvoisin la ragazza morta alla Giustiniana: in casa del fidanzato ricette per il metadone Camilla Sanvoisin aveva 25 anni, è stata trovava morta in casa del fidanzato alla Giustiniana poco prima delle 6 del mattino. Il ragazzo è stato arrestato, s'indaga per morte in conseguenza di altro reato.

A cura di Natascia Grbic

Camilla Sanvoisin

Si chiamava Camilla Sanvoisin la giovane di 25 anni trovata morta giovedì mattina in casa del compagno, una villa nelle campagne della Giustiniana. A dare notizia del decesso, anche la madre della donna, che in un messaggio social ha scritto: "Mia figlia Camilla è morta ieri. Vorrei avvisare tutti quelli che le volevano bene e chiedere un pensiero per lei".

Il compagno della 25enne, Giacomo Celluprica, è stato arrestato: ha ammesso che la sera prima avevano fatto uso di stupefacenti, soprattutto eroina, e di essere poi andati a dormire. In casa sono state trovate ricette di metadone, ma la quantità era superiore a quella indicata nelle prescrizioni mediche: per questo il giovane, che venerdì è comparso davanti al giudice, è stato arrestato.

Le indagini sono condotte dagli agenti del commissariato Flaminio Nuovo. Al momento è stato aperto un fascicolo per morte in conseguenza di altro reato: accertamenti sono in corso per risalire al pusher che ha venduto la sostanza ai giovani, e che per questo potrebbe finire indagato. Celluprica, 35 anni, ha raccontato agli investigatori che lui e Sanvoisin avevano fatto uso di droghe nella serata di mercoledì, e che poi erano andati a dormire. Quando lui si è svegliato ha trovato la ragazza accanto a lui esanime. A quel punto ha chiamato il 112, con i soccorsi arrivati nella casa di via Anna Foà alle 5.50: inutile ogni tentativo di rianimazione, Camilla Sanvoisin è stata dichiarata morta sul posto.

Gli investigatori adesso vogliono capire se Celluprica fosse seguito da un Sert di Roma e come mai anche la ragazza abbia assunto la droga. La casa dove è avvenuto il decesso è stata sequestrata, mentre la salma della giovane sarà molto probabilmente sottoposta ad autopsia per chiarire le cause del decesso.