Cambiano da oggi gli orari dei negozi a Roma: supermercati e panifici entro le 8.15 Cambiano da oggi gli orari dei negozi a Roma. In pratica ci saranno due fasce: i commercianti della prima, quella che riguarda panifici, alimentari di vicinato e medie e grandi strutture di vendita alimentare, hanno l’obbligo di aprire dalle 5 alle 8.15. I negozi non alimentari dovranno aprire dopo le 9.15.

A cura di Enrico Tata

Da oggi, venerdì 15 ottobre 2021, cambiano gli orari di apertura e di chiusura dei negozi. Lo stabilisce un'ordinanza firmata dalla sindaca di Roma, Virginia Raggi, che sarà valida fino al 15 novembre.

I nuovi orari dei negozi

In pratica ci saranno due fasce: i commercianti della prima, quella che riguarda panifici, alimentari di vicinato e medie e grandi strutture di vendita alimentare, hanno l'obbligo di aprire dalle 5 alle 8.15. Insomma, alimentari, forni e supermercati dovranno aprire entro le 8,15. La seconda fascia riguarda laboratori non alimentari, svolti in forma artigianale e non, gli esercizi di vicinato del settore non alimentare, le medie e grandi strutture di vendita del settore non alimentare, i Phone center-Internet Point. Questi negozi, si legge sull'ordinanza firmata da Raggi, devono aprire dopo le 9,15.

Quali negozi non rientrano nell'ordinanza

I negozi che appartengono ad entrambe le fasce possono scegliere autonomamente in quale fascia di apertura rientrare. Questi nuovi orari, si legge ancora, si applicano anche ai negozi che si trovano all'interno dei centri commerciali della Capitale. Nei giorni prefestivi e festivi, anche infrasettimanali, i commercianti non sono tenuti a rispettare questi orari. Inoltre, ancora, queste disposizioni non si applicano alle bancarelle e ai banchi dei mercati, alle edicole, ai tabaccai, alle farmacie e alle parafarmacie, a tutti i negozi all'interno delle stazioni ferroviarie e delle aree di servizio (di qualsiasi tipologia), a gelaterie, ristoranti, bar, pizzerie a taglio e rosticcerie, a negozi di ferramenta, parrucchieri, concessionarie auto con officina, elettrauti, carrozzieri, gommisti, parrucchieri, estetisti, cartolerie e librerie che effettuano la vendita di testi scolastici.