Calenda: “Chiederò incontro a Gualtieri, suo approccio su giunta non sia conservatore” Così Carlo Calenda nel corso di una conferenza stampa: “Il primo provvedimento di Roberto Gualtieri è quello che avremmo fatto noi, una pulizia straordinaria. Ma lo incontreremo per fare un punto a partire dalla giunta, per verificare se l’approccio sarà conservatore, di continuità con quello che non è stato fatto, o prenderà il toro per le corna”.

A cura di Enrico Tata

Carlo Calenda ha dichiarato ufficialmente che la lista a suo sostegno siederà in Assemblea Capitolina sui banchi dell'opposizione. Il leader di Azione ha convocato una conferenza stampa per chiarire quali saranno le prossime mosse del suo partito e dei consiglieri capitolini eletti nell'unica lista presentata a fianco della sua candidatura a sindaco.

Calenda: "Chiederò incontro a Gualtieri, parleremo anche della giunta"

L'ex ministro, arrivato terzo nella competizione elettorale e davanti a Virginia Raggi, aveva già chiarito che sarebbe tornato a svolgere il ruolo di parlamentare e che non sarebbe rimasto in aula Giulio Cesare a guidare i suoi consiglieri. Ha dichiarato inoltre che chiederà al più presto un incontro al nuovo sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, "per un confronto sui tempi e sul programma". L'intenzione di Calenda è anche discutere della giunta di Gualtieri, che verrà svelata probabilmente la prossima settimana. Calenda ha ribadito che i suoi consiglieri saranno all'opposizione, ma al nuovo primo cittadino chiederà un approccio "non conservatore" nella formazione della sua squadra: "Il primo provvedimento è quello che avremmo fatto noi, una pulizia straordinaria. Ma lo incontreremo per fare un punto a partire dalla giunta, per verificare se l'approccio sarà conservatore, di continuità con quello che non è stato fatto, o prenderà il toro per le corna, per Ama dentro Acea, per raddoppiare il termovalorizzatore di San Vittore, per l'integrazione tra Atac, Cotral e Ferrovie.

"A Roma saremo all'opposizione, come promesso agli elettori"

"A Roma saremo all'opposizione come promesso ai nostri elettori. Andrò in Campidoglio, all'opposizione, ma come Lista Civica Calenda e non come Azione", ha dichiarato Calenda. E ancora il leader di Azione, di cui oggi è stato presentato il nuovo simbolo, ha detto: "Oggi la grande sfida è andare oltre Roma e farlo con la stessa metodologia. Noi del resto l'abbiamo fatto dall'inizio di Azione: abbiamo cercato da sempre di essere sui fatti e molto poco sull'ideologia".