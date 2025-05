video suggerito

Caldo e clima estivo per il Ponte del 2 giugno: le previsioni meteo su Roma e Lazio Il 2 giugno è lunedì, il weekend parta da fine maggio. Da sabato 30 si attendono cielo sereno, sole e caldo e temperature estive.

A cura di Alessia Rabbai

Immagine di repertorio

Da sabato 31 maggio a lunedì, ponte del 2 giugno, scoppierà il caldo con l'anticiclone africano e temperature estive, dopo i temporali sparsi degli scorsi giorni. Si attendono specialmente in città giorni di stabilità e valori che arriveranno a sfiorare i 30 gradi nelle ore centrali della giornata. Un'occasione perfetta per concederci una pausa dal lavoro e optare per una gita fuori porta o giornate al mare.

Arriva l’anticiclone, le previsioni meteo su Roma e Lazio per il fine settimana

Sabato 31 maggio le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio registrano bel tempo, con cielo sereno e sole sull'intero territorio della regione. Nel dettaglio sulla Capitale il sole brillerà indisturbato per l'intero arco della giornata con valori compresi tra minime di 14 e massime di 29 gradi. Sul fronte delle temperature il quadro sarà il seguente: tra 12 e 29 gradi a Frosinone, tra 15 e 27 gradi a Latina, tra 11 e 28 gradi a Rieti, tra 12 e 29 gradi a Viterbo.

Domenica 1° giugno ancora sole su Roma e Lazio. Sulla Capitale il cielo sarà sereno dal mattino a sera, le temperature in città oscilleranno tra minime di 14 e massime di 29 gradi. Sul resto della regione si attendono i seguenti valori: tra 13 e 29 gradi a Frosinone, tra 15 e 28 gradi a Latina, tra 12 e 28 gradi a Rieti tra 13 e 29 gradi a Viterbo.

Ponte del 2 giugno con temperature estive: che tempo farà

Lunedì 2 giugno, Festa della Repubblica, le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio assicurano bel tempo. Nella Capitale sono in programma vari eventi ai quali parteciperanno le più alte cariche dello Stato, tra i quali la parata militare l'omaggio al milite ignoto e il centro storico sarà sorvolato dalle Frecce tricolori. In città si attendono valori compresi tra minime di 14 e massime di 28 gradi. Tempo stabile e soleggiato anche sulle altre città del Lazio, con le seguenti temperature: tra 14 e 29 gradi a Frosinone, tra 16 e 27 gradi a Latina, tra 13 e 28 gradi a Rieti e Viterbo.