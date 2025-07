Calabroni fanno il nido sopra alla stanza di una ragazza allergica alle loro punture: paura vicino Roma

I calabroni nel nido nel comignolo a sinistra, a destra l’etologo Lunerti al lavoro.

Preoccupante ritrovamento a pochi passi dalla capitale, a Castelnuovo di Porto dove è stato scoperto un nido di calabroni vicino alla finestra in cui vive una ragazza allergica alle loro punture. I calabroni hanno nidificato all'interno di un comignolo immediatamente sotto al quale si affaccia la finestra della camera della giovane. Intervenuto, non appena allertato, l'etologo Andrea Lunerti che ha rimosso il nido dal comignolo e messo in sicurezza l'intera zona, per salvaguardare la salute della ragazza.

Nido davanti alla finestre di una ragazza allergica: cosa è successo

"La giovane se ne è accorta perché, accendendo le lampade della camera la sera, i calabroni uscivano allo scoperto, attirati dalla luce. Ha poi notato che entravano di giorni e che uscivano dal comignolo del vicino. A quel punto, essendo a conoscenza della sua allergia, non ha più potuto aprire la finestra della camera – ha spiegato l'etologo Andrea Lunerti a Fanpage.it – Purtroppo la maggior parte delle volte in cui questi insetti nidificano nei comignoli non c'è alcuna probabilità di portarli in salvo. Ma la priorità resta quella di salvare le famiglie che vivono vicino, soprattutto in situazioni come queste, quando alcuni membri ipersensibili al loro veleno", ha sottolineato.

Chi soffre di allergia alla puntura di imenotteri, infatti, qualora fosse punto da uno di questi insetti rischia reazioni gravi che possono variare dal gonfiore e rossore intorno alla puntura, a una reazione sistemica molto più critica, come l'anafilassi, che può essere pericolosa per la vita.

I nidi di calabrone: perché non è possibile salvarli

Purtroppo nella maggior parte dei casi, quando questi insetti nidificano nei comignoli, probabilmente confondendoli con le cavità degli alberi, non c’è nessuna possibilità di portarli in salvo. "Questo succede perché purtroppo nei comignoli gli spazi limitati ci impediscono ogni manovra di recupero del nido – ha continuato – La priorità resta sempre la salvaguardia dell’incolumità pubblica e privata", ha poi concluso. Grazie al suo pronto intervento per la ragazza non ci sono state conseguenze e sta bene.