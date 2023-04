Cagnolina scappa per strada e viene uccisa da un’auto: investito anche il dog sitter, è grave Si chiamava Maya e quando è stata investita si trovava insieme al suo dog sitter: la cagnolina è morta sul colpo, ferito gravemente il ragazzo che la portava al guinzaglio.

A cura di Beatrice Tominic

Immagine di repertorio

È accaduto ad Ostia, sul litorale romano, nel pomeriggi dello scorso sabato, 22 aprile, in via Costanzo Casana, a circa due chilometri dal pontile. Un ragazzo, che stava lavorando come dog sitter, stava passeggiando lungo la strada: al guinzaglio Maya, una femmina di pastore tedesco che aveva preso in custodia quel pomeriggio. Ad un certo punto, però, la cagnolina si sarebbe liberata del guinzaglio e sarebbe scappata in mezzo alla strada, improvvisamente. Immediatamente anche il dog sitter si è lanciato in mezzo alla strada, per cercare di recuperarla, temendo che qualche automobile potesse investirla.

L'incidente e l'arrivo dei soccorsi

È accaduto tutto in pochi attimi: mentre la cagnolina Maya ed il suo dog sitter si trovava in mezzo alla strada, sono stati travolti da un'automobile che, però, non si è fermata a prestare soccorso. Non appena compreso quanto era accaduto, sul posto sono immediatamente riuniti alcuni passanti insieme alla titolare di una toletta per cani che si trova a pochi metri dal luogo dell'incidente e sono stati allertati i soccorsi.

Sul luogo del sinistro sono arrivati in breve tempo gli agenti della Polizia Locale e gli operatori del personale sanitario Ares 118 che hanno provveduto ad effettuare i rilievi di rito e che hanno soccorso il giovane, trasferendolo in ospedale, dove è stato accolto in condizioni gravissime. Per la cagnolina, invece, non c'è stato niente da fare: Maya, rimasta troppo tempo sull'asfalto in attesa del soccorso veterinario, nell'impatto ha riportato lesioni gravissime. I veterinari, una volta arrivati sul posto, sono stati costretti a sopprimerla per non farla soffrire maggiormente.