Cade una trave dal ponte della ferrovia a Capannelle, strade chiuse e traffico bloccato È caduta una trave dal sottopassaggio ferroviario in via delle Capannelle a Roma. la strada è stata chiusa in entrambi i sensi di marcia e questo ha provocato notevoli disagi alla viabilità in tutto il quadrante sud est della Capitale. Sul posto sono arrivati i vigili urbani. Nessuna persona è rimasta ferita.

A cura di Enrico Tata

Cade sbarra dal ponte della ferrovia a Capannelle – foto Twitter

Intorno alle 6.45 di questa mattina una trave è caduta dal ponte della ferrovia in via delle Capannelle a Roma. Per fortuna, nessuno è rimasto ferito. Sul posto sono arrivati gli agenti del VII Gruppo Tuscolano e del Gruppo Appio della polizia locale di Roma Capitale, che hanno provveduto a mettere immediatamente in sicurezza l'area, con la chiusura di via delle Capannelle, da via Appia a via Tuscolana, in entrambi i sensi di marcia. È stata chiusa anche via del Calice, all'altezza di via delle Capannelle e via Lucrezia Romana. I vigili urbani sono ancora impegnati nelle chiusure stradali e per aiutare la viabilità in zona.

È possibile che la colpa di quanto accaduto sia da attribuire, almeno così sembra da una fotografia pubblicata su Twitter (accanto) a un mezzo dell'Ama, forse troppo alto per passare nel sottopassaggio della ferrovia. Al momento, tuttavia, non c'è nulla di certo.

Roma mobilità informava alle 9 della chiusura di via delle Capannelle da via Appia a via Tuscolana. Per questo sono state deviate le linee di bus 520 e 654. Risultano rallentate linee 502, 503, 663.

La conferma della dinamica dell'incidente è arrivata dai vigili del fuoco: sarebbe stato un camion ad urtare con il cassone la trave di metallo che delimita il transito ai veicoli con altezza superiore ai 3,5 metri. Sul posto sono intervenuti i pompieri del comando provinciale di Roma che, con l'aiuto di una autogrù, stanno cercando di ristabilire le condizioni di sicurezza per permettere la riapertura al traffico di via delle Capannelle.