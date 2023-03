Cade con la Jeep in un dirupo e muore: festeggiava la guarigione da un incidente avvenuto nel 2019 Andrea Cecca è morto insieme allo zio Giorgio Bellachioma in un incidente avvenuto sui tornanti abruzzesi. Stavano festeggiando la sua guarigione dopo un sinistro avvenuto quattro anni fa.

A cura di Natascia Grbic

Era andato a trovare lo zio Giorgio Bellachioma per festeggiare la sua guarigione e passare un bel fine settimana insieme. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, Andrea Cecca, rimasto coinvolto in un grave incidente stradale già quattro anni fa, voleva celebrare l'abbandono della carrozzina, sulla quale era stato costretto diverso tempo. Si muoveva con il deambulatore, ma contava di continuare a migliorare e abbandonare anche quello, per tornare a camminare bene come un tempo. E invece, quel fine settimana che doveva essere di gioia, si è trasformato in una tragedia.

Residente a Castel Madama, in provincia di Roma, Andrea Cecca era andato in Abruzzo a trovare lo zio, originario di Tivoli ma residente da tempo a Crognaleto, dove aveva trovato lavoro. Insieme erano stati a pranzo fuori, avevano fatto una passeggiata, e verso le 19 si erano rimessi in macchina per tornare a casa.

Qualcosa però è andato storto: la Jeep Renegade guidata da Bellachioma è uscita fuori di strada mentre stava percorrendo i tornanti della montagna, in un punto molto impervio. Ha sfondato il guardrail ed è volata giù per cinquanta metri prima di schiantarsi su un altro tornante, completamente distrutta. Zio e nipote, seduti ai sedili davanti, sono molti sul colpo. Sono invece rimaste ferite le compagne di entrambi, sedute nei sedili posteriori della vettura. A salvarle, il fatto di essere state sbalzate fuori dall'auto. Sono ricoverate in ospedale, ma non in pericolo di vita.

Ci sono volute cinque ore per recuperare i corpi di Andrea Cecca e Giorgio Bellachioma. Erano rimasti incastrati nelle lamiere dell'auto. Sull'incidente indagano i carabinieri, al lavoro per accertare le cause che hanno portato la macchina fuori strada.