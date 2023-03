Chi sono zio e nipote romani vittime dell’incidente in Jeep sui tornanti a Teramo Sono originari della provincia di Roma Giorgio Bellachioma e Andrea Cecca, zio e nipote morti in un incidente sulla strada provinciale 43 a Teramo in Abruzzo.

A cura di Alessia Rabbai

Giorgio Bellachioma e Andrea Cecca

Sono Giorgio Bellachioma e Andrea Cecca originari di Guidonia Montecelio le vittime dell'incidente stradale lungo la strada provinciale 43 avvenuto sabato 4 marzo nel Comune di Pietracamela in provincia di Teramo, in Abruzzo. Quarantatré anni il primo e ventotto il secondo, erano zio e nipote. Andrea, nato a Tivoli e con la passione per i tatuaggi, avrebbe spento le candeline il 29 luglio. Entrambi erano originari della frazione di Villanova di Guidonia, in provincia di Roma, ma vivevano nel Comune di Crognaleto. Oltre alle due vittime il bilancio dell'incidente è di due donne ferite.

L'incidente in Abruzzo in cui sono morti zio e nipote

L'incidente avvenuto nel territorio della provincia di Teramo in Abruzzo in cui sono morti zio e nipote si è verificato ieri sera. Secondo quando ricostruito finora era poco prima delle ore 20, Giorgio e Andrea stavano viaggiando a bordo della loro Jeep Renegade, guidava lo zio. All'interno del veicolo c'erano anche due donne, di cinquantuno e ventisette anni. Improvvisamente, per cause non note e ancora in corso d'accertamento, la Jeep ha sbandato probabilmente a causa di un tornante e ha impattato prima contro il guardrail a margine della carreggiata, per poi uscire fuori strada ed è finita in una scarpata. Un volo di decine di metri, che ha avuto come esito la morte dei due uomini.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri di competenza territoriale e il personale sanitario, con diversi mezzi di soccorso. Data la dinamica del sinistro per recuperarli è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco e i soccorritori del Corpo nazionale di soccorso alpino, che hanno dato il via alle operazioni. I paramedici non hanno potuto fare altro che constatre il decesso di Giorgio e Andrea, mentre hanno preso in carico le due donne e le hanno portate con urgenza in ospedale. Da quanto si apprende sono gravi ma non rischiano la vita. Le salme delle due vittime sono state trasferite in obitorio e si trovano a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.