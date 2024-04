video suggerito

Inaugurato alla stazione Tiburtina il Binario della Memoria per ricordare le vittime romane della Shoah Il Binario della Memoria a Stazione Tiburtina per ricordare, tramite un’installazione multimediale, la deportazione degli ebrei romani dal ghetto verso i campi di concentramento. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Rosario Federico

La lotta alle discriminazioni di oggi, passa anche attraverso il ricordo di quello che è stato ieri, come la deportazione di oltre mille ebrei da Roma verso il campo di Birkenau avvenuta il 18 ottobre 1943 dopo il rastrellamento del Ghetto. Un totem multimediale, che contiene la testimonianza di alcuni dei 16 sopravvissuti romani alla Shoah, è stato inaugurato quest'oggi, mercoledì 3 aprile, al primo binario della stazione Tiburtina di Roma: "Questo binario è il simbolo dell'abisso toccato in quegli anni. Le leggi razziali furono il culmine di un male che non dobbiamo dimenticare. Il recupero della memoria aiuta a fare i conti con il passato. È inutile negare che c'è stata tanta complicità in quell'orrore", così il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca ha presentato l'iniziativa, promossa tra gli altri da Roma Capitale, dal Ministero della Cultura, da Ferrovie dello Stato, dalla Comunità Ebraica di Roma e dallaa Fondazione Museo della Shoah. "È importante scolpire nei luoghi segni tangibili della Memoria e del ricordo", ha ribadito sulla stessa lunghezza d'onda il sindaco di Roma Roberto Gualtieri.

All'evento di inaugurazione erano presenti anche il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, la senatrice Ester Mieli, il Presidente della Comunità Ebraica di Roma Victor Fadlun, il Presidente della Fondazione Museo della Shoah Mario Venezia e l'amministratore delegato del Gruppo Fs Luigi Ferraris.

Il progetto dei binari della memoria nelle stazioni italiane

Il progetto prosegue da un anno e riguarda le principali stazioni italiane: il primo totem informativo è stato collocato al binario 21 della Stazione di Milano Centrale, dal quale ebrei e oppositori politici vennero deportati dai nazifascisti nei campi di concentramento di Auschwitz, Mauthausen e altri campi di sterminio come Fossoli e Bolzano. Per il Ministero della Cultura la presenza dei totem nelle stazioni – che rappresentano un crocevia di culture quotidiano – è una possibilità in più per i passeggeri di riflettere sull'importanza del contrasto a ogni forma di violenza e discriminazione e un appello a non cedere all'indifferenza dell'odio.