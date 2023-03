Teramo, suv precipita in un dirupo: zio e nipote muoiono dopo una giornata sul Gran Sasso Giorgio Bellachioma, 43 anni, e Andrea Cecca, 28 anni, sono morti nel tardo pomeriggio di ieri: il suv su cui viaggiavano è finito in una scarpata per cause ancora in corso di accertamento.

A cura di Davide Falcioni

Drammatico incidente stradale nel tardo pomeriggio di ieri a Pietracamela, in provincia di Teramo: una Jeep Renegade è uscita di strada facendo volo di 50 metri lungo una ripida scarpata. L'auto stava percorrendo la strada provincia 43 che conduce ai Prati di Tivo, nota località sciistica.

A perdere la vita Giorgio Bellachioma, 43 anni, nato a Tivoli ma residente da tempo a Crognaleto, e il nipote di 28 anni, Andrea Cecca, costretto da anni su una sedia a rotelle a causa di un altro incidente. Gravemente ferite, ma non in pericolo, le altre due passeggere, la fidanzata di Bellachioma, di 52 anni, e sua figlia, di 22.

Stando a quanto accertato il suv su cui viaggiavano i quattro è uscito fuori strada, facendo un volo di una cinquantina di metri dopo un tornante e terminando la sua corsa in una scarpata. I due uomini sono rimasti incastrati tra le lamiere, mentre le due donne sono state sbalzate fuori dall'abitacolo. Estremamente complicate le operazioni di recupero, con i vigili del fuoco che hanno lavorato in condizioni difficili al buio e in una zona impervia. Completamente distrutta l’auto.

Leggi anche Si immerge nel lago ghiacciato di Taney in Svizzera, italiano perde conoscenza e muore

Le cause dell'incidente non sono state ancora chiarite. I quattro stavano tornando a casa dopo una giornata di svago trascorsa sul Gran Sasso: il giovane Andrea, infatti, aveva raggiunto lo zio per un periodo di vacanza.

Sul luogo della tragedia in poco tempo sono arrivati familiari e amici, distrutti, che hanno assistito alle operazioni di recupero dei morti. Presenti anche il sindaco di Pietracamela Antonio Villani e quello di Crognaleto Orlando Persia, che ha espresso la volontà di dichiarare il lutto cittadino per il giorno dei funerali, ancora da fissare.