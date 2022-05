Cadavere trovato nel Tevere: è il turista scomparso a Roma durante la vacanza con i genitori I genitori hanno lanciato un appello ieri sera dalle telecamere di Chi l’ha Visto. Il ragazzo è stato trovato senza vita nel Tevere questa mattina.

A cura di Natascia Grbic

Il cadavere di un ragazzo è stato recuperato questa mattina dai vigili del fuoco nel fiume Tevere a Roma. Si tratta di un giovane dall'apparente età di trent'anni, il cui corpo è stato visto galleggiare in acqua poco prima delle dieci da alcuni passanti, che hanno dato l'allarme. Secondo le prime informazioni si tratterebbe di Elijah, il turista americano scomparso dall'albergo al centro di Roma e la cui scomparsa è stata denunciata dai genitori ai microfoni di Chi l'ha visto. A lanciare l'allarme alcuni passanti, che hanno visto il corpo galleggiare nel fiume. Il cadavere è stato recuperato dai pompieri con un gommone e portato a riva, dove è stato coperto con un telo. Sul posto anche i poliziotti del commissariato Trastevere, che indagano sul caso.

L'appello dei genitori di Elijah a Chi l'ha Visto

Al momento della scomparsa Elijah indossava una canottiera bianca e un cappellino. E proprio questo dettaglio ha contribuito all'identificazione del ragazzo, scomparso ormai da diversi giorni. A chiarire le cause della morte sarà l'autopsia. Secondo un primo esame effettuato sul posto dal medico legale, non ci sarebbero segni di violenza sul corpo. Il giovane potrebbe essere caduto in acqua poco prima del ritrovamento, ma sarà l'autopsia ad accertare causa e giorno del decesso. "Siamo arrivati a Roma il 23 maggio per una vacanza in famiglia – avevano detto ai microfoni di Chi l'ha visto i genitori di Elijah – Siamo andati a mangiare e poi in albergo. Siamo andati a dormire, Elijah si è svegliato verso mezzanotte ed è uscito verso mezzanotte e quaranta, l'una meno dieci. Quando ci siamo svegliati la mattina non l'abbiamo più trovato, ha lasciato qui tutto. Telefono, soldi, passaporto. Abbiamo bisogno dell'aiuto di tutti". Purtroppo la ricerca di Elijah si è conclusa nel peggiore dei modi.