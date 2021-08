Cadavere trovato in piscina alle porte di Roma: morto mentre faceva il bagno Un cadavere è stato trovato all’interno di una piscina di una casa in via delle Cisternole a Frascati, Castelli Romani. La vittima è un operaio di 52 anni di origine rumena. I carabinieri della stazione di Frascati sono arrivati sul posto nel pomeriggio di ieri, domenica 15 agosto, giornata di Ferragosto.

A cura di Enrico Tata

Un cadavere è stato trovato all'interno di una piscina di una casa in via delle Cisternole a Frascati, Castelli Romani. Da una primissima ricostruzione sembra che l'uomo sia annegato a causa di un malore. Con lui c'era la moglie, che ha subito allertato i soccorsi e sul posto sono arrivati gli operatori del 118 a bordo di un'ambulanza e anche i carabinieri della compagnia di Frascati. Il personale sanitario ha confermato, con un primo esame, il decesso per cause naturali. Tuttavia il pm di turno ha disposto il sequestrato della salma, che è stata portata presso il policlinico di Roma Tor Vergata. Là verrà eseguita l'autopsia. La vittima è un operaio di 52 anni di origine rumena. I militari sono arrivati sul posto nel pomeriggio di ieri, domenica 15 agosto, giornata di Ferragosto.

Ostia, senzatetto muore per un malore in spiaggia

A Ostia un uomo di 46 anni, senza fissa dimora, è morto ieri mentre si trovava sulla spiaggia davanti al numero civico 40 di Lungomare Duilio. Stando a quanto si apprende, si sarebbe trattato di un infarto. Sul posto sono immediatamente arrivati i soccorritori del 118 e i carabinieri. L'uomo, stando a quanto si apprende, era stato notato da alcuni bagnanti. Visto che non si muoveva da ore, qualcuno ha deciso di controllare e, vista la situazione, ha chiamato i soccorsi. La salma è stata anch'essa trasportata presso l'istituto di medicina legale del policlinico di Roma Tor Vergata e successivamente affidata ai familiari. Sul cadavere trovato in spiaggia non è stata disposta l'autopsia, poiché non sembrano esserci dubbi sulla natura del decesso dell'uomo.