Una persona è stata trovata morta in via del Muro Torto. Al momento non ne è nota l'identità, si tratta di un ventitreenne di nazionalità romena, le operazioni sono in corso e sul posto sono presenti i vigili del fuoco e la Polizia Scientifica. Il rinvenimento è avvenuto nel pomeriggio di oggi, sabato 12 dicembre, intorno alle ore 18.00 Il rinvenimento è avvenuto esattamente all'altezza del cavalcavia del Pincio, in direzione di Piazzale Flaminio. Gli investigatori stanno svolgendo i rilievi scientifici e stanno cercando di ricostruire l'accaduto. Per recuperare il corpo è stato necessario l'utilizzo di una scala l'intervento dei vigili del fuoco.

Non è esclusa nessuna ipotesi sulla morte del ragazzo

Non è chiaro se la persona in questione sia precipitata dall'alto, al momento non si esclude alcuna pista e tutte le ipotesi sono al vaglio, anche quella del gesto volontario. I pompieri stanno cercando di recuperare il corpo intrappolato tra la vegetazione da una parte del muraglione, raggiungendo la parte alta con il supporto di una scala e visibile dal Pincio.

Attesi i risultati dell'autopsia

Presenti sul posto anche gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale del II Gruppo Parioli, che stanno gestendo la viabilità a supporto delle operazioni in corso. Intorno alle ore 19.30, dopo l'arrivo del magistrato di turno il corpo è stato recuperato e portato in obitorio. La salma sarà sottoposta ad autopsia. I risultati degli esami autoptici serviranno a far luce sull'accaduto. Dalle prime informazioni apprese non sarebbero stati riscontrati segni evidenti di violenza sul cadavere e l'ipotesi più accreditata è quella dell'incidente o del gesto volontario.