Rocca di Papa, uomo impiccato con le mani legate nel bosco: accanto altre ossa umane

Macabro ritrovamento in un bosco a Rocca di Papa, dove i carabinieri sono intervenuti per un uomo impiccato con le mani legate. Accanto al corpo c’erano alcune ossa presumibilmente umane. Non si esclude l’omicidio.

Immagine di repertorio

Il cadavere di un uomo è stato ritrovato in un bosco nel Comune di Rocca di Papa in provincia di Roma. Il ritrovamento risale alla mattinata di oggi, sabato 12 luglio. Da quanto si apprende si tratta di un uomo straniero, impiccato e con le mani legate. Non si esclude l'omicidio. Accanto al corpo c'erano altre ossa presumibilmente umane. Non è chiaro al momento l'identità dell'uomo, per ricostruirla potrebbe rilversi utile l'esame di un paio di pantaloni. L'uomo pare che non avesse con sé i documenti né il telefonino.

Il cadavere recuperato dai vigili del fuoco

Secondo quanto ricostruito finora a dare l'allarme sarebbero stati dei passanti, che hanno chiamato il Numero Unico delle Emergenze 112, dicendo di aver sentito un forte odore provenire dai pressi di un'abitazione. Il corpo senza vita si trovava non distante da una casa, in una zona boschiva ed impervia. Per recuperarlo è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco.

Non si esclude l'omicidio

Presenti sul luogo del ritrovamento i carabinieri della Compagnia di Frascati e della stazione di Rocca di Papa, che hanno svolto gli accertamenti di rito e indagano coordinati dalla Procura. Non si esclude alcuna pista, neanche l'omicidio. Non è chiaro da quanto tempo il cadavere si trovasse nel bosco, alcuni residenti hanno spiegato di aver sentito il cattivo odore da almeno una settimana.

Terminate le verifiche sul posto, la salma è stata trasferita in obitorio, dove si trova a disposizione dell'Autorità giudiziaria, per l'autopsia. I risultati degli esami autoptici serviranno a far luce sulle cause del decesso. Le altre ossa umane trovate accanto al corpo sono state repertate per gli accartamenti del caso.