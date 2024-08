video suggerito

Cadavere a Lariano in una casa in costruzione: forse è un uomo scomparso a giugno scorso Sono in corso le procedure d’identificazione del cadavere trovato in una villetta in costruzione a Lariano. Il propritario di casa ha dato l’allarme e sono arrivati i carabinieri. L’ipotesi è che sia il 46enne scomparso due mesi fa, a giugno scorso. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Alessia Rabbai

16 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Tragico ritrovamento in via Paolo VI nel Comune di Lariano, in provincia di Roma. Il cadavere di un uomo è stato trovato in una casa in costruzione. È successo all'alba di oggi, mercoledì 14 agosto, la vigilia di Ferragosto. L'ipotesi è che si tratti del quarantaseienne del posto scomparso due mesi fa, a giugno scorso. Sono in corso le indagini dei carabinieri coordinati dalla Procura della Repubblica di Velletri, per ricostruire la dinamica dell'accaduto. La salma è a disposizione dell'Autorità Giudiziaria, e si trova nell’Istituto di Medicina Legale di Tor Vergata per l'autopsia.

L'ipotesi è che sia l'uomo scomparso a giugno scorso

Secondo quanto ricostruito finora a dare l'allarme è stato il proprietario di casa. Si tratta di un edificio in via di costruzione in zona Colle Fiorentino, il cui cantiere era sospeso e l'abitazione non è ancora terminata. Durante un sopralluogo per verificare alcune cose della struttura ha percepito un forte odore e notato il cadavere a terra, in avanzato stato di decomposizione, complici le temperature estive elevate. L'uomo ha chiamato i carabinieri: "Venite, c'è un cadavere". Il sospetto è che appunto si tratti del quarantaseienne scomparso da Lariano due mesi fa, di cui si sono perse le tracce e che non è stato ancora ritrovato.

Indagini in corso, disposta l'autopsia

Sul posto sono arrivati in poco tempo i militari della stazione locale e il Nucleo operativo Radiomobile della Compagnia di Velletri, che hanno svolto gli accertamenti del caso e ascoltato il proprietario di casa. Non è chiaro perché l'uomo si trovasse lì, forse ha cercato riparo all'interno del fabbricato ed è morto. L'autopsia farà luce sulle cause esatte del decesso.