Cacciatori trovano un cadavere nel bosco a Monte San Biagio: è di una donna scomparsa mesi fa Tragico ritrovamento nella località boschiva di Monte San Biagio in provincia di Latina, dove un gruppo di cacciatori ha scoperto un cadavere. Si tratterebbe della donna scomparsa alcuni mesi fa.

A cura di Alessia Rabbai

Immagine di repertorio

Un cadavere è stato ritrovato in un bosco della provincia di Latina. È successo nel pomeriggio di oggi, lunedì 17 marzo. Dalle prime informazioni apprese si tratterebbe appunto del cadavere di una donna, l'ipotesi è che sia proprio la donna scomparsa nei mesi scorsi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Stazione di Monte San Biagio.

Secondo quanto ricostruito era pomeriggio quando ai carabinieri è arrivata una chiamata da parte di un gruppo di cacciatori. Ai militari hanno spiegato che si trovavano nella località boschiva "Il Calvo", quando hanno trovato un cadavere umano. Stavano cacciando gli animali selvatici, quando la loro attenzione è stata appunto attirata dal corpo senza vita della donna, che si trovava in un punto impervio, data le caratteristiche del terreno e la vegetazione. Il cadavere, esposto alle intemperie, è in avanzato stato di decomposizione.

I carabinieri giunti sul luogo della segnalazione hanno svolto gli accertamenti di rito. I soccorritori hanno iniziato le operazioni di recupero della salma, che proseguiranno domani mattina, come disposto dall'Autorità giudiziaria, perché il buio le ha rese difficili e non sicure. Terminato il recupero del corpo, verrà trasportato in obitorio, per essere sottoposto all'autopsia. I risultati degli esami autoptici aiuteranno gli investigatori a capire le cause del decesso e confermeranno l'identità della donna.