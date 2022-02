Bus in fiamme su via Casilina: mezzo distrutto ma nessun ferito, era in servizio da 18 anni Un incendio ha distrutto un bus dell’Atac in transito su via Casilina. Nessun ferito ma il mezzo è stato distrutto: era in servizio dal 2004.

A cura di Redazione Roma

Un incendio ha distrutto un autobus su via Casilina a Roma questa mattina all'alba. Il mezzo di Atac è stato completamente distrutto dalle fiamme sviluppatesi nella parte posteriore del mezzo. Il conducente è riuscito a mettersi in salvo senza difficoltà e a far scendere i passeggeri. L'azienda del trasporto pubblico della capitale ha precisato in una nota "che non ci sono stati problemi alle persone" e che "la vettura era in servizio dal 2004", ovvero da diciotto anni in circolazione sulle strade della città, e una delle cause degli incendi che funestano la flotta di Atac è propria la loro anzianità di servizio. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco che hanno domato le fiamme e provveduto alla rimozione del mezzo semi carbonizzato.