Bus prende fuoco sul Raccordo la sera della Vigilia di Natale Momenti di paura per l’autista di un bus Roma Tpl che ha preso fuoco sul Grande Raccordo Anulare di Roma la sera della Vigilia di Natale.

A cura di Alessia Rabbai

Immagine di repertorio

Un autobus Roma Tpl ha preso fuoco mentre transitava lungo il Grande Raccordo Anulare la sera della Vigilia di Natale. Nell'incendio che ha coinvolto il mezzo da quanto si apprende fortunatamente non è rimasto ferito né intossicato nessuno. Viaggiava senza passeggeri, con alla guida solo il conducente che, fortunatamente, è rimasto illeso. Secondo le informazioni apprese l'autobus al momento dell'accaduto stava transitando lungo il Gra, precisamente all'altezza di via Nomentana quando, per cause non note e ancora in corso d'accertamento, ha preso fuoco. L'autista improvvisamente ha percepito un forte odore di bruciato e ha visto del fumo. Capendo che si trattava di una situazione d'emergenza, ha accostato ed è sceso dal mezzo, il quale in breve tempo si è incendiato ed è stato avvolto dalle fiamme. Arrivata la segnalazione alla Sala Operativa del Comando provinciale dei vigili del fuoco di Roma sul posto sono intervenuti i pompieri, che hanno dato il via alle operazioni di spegnimento, per mettere in sicurezza la carreggiata e scongiurare eventuali problemi per gli automobilisti in transito. Presenti per gli accertamenti di propria competenza anche gli agenti della polizia stradale.

Il 21 dicembre un altro bus in fiamme a Tor Vergata

L'ultimo episodio di bus in fiamme a Roma risale al 21 dicembre scorso ed è avvenuto in zona Tor Vergata. Un mezzo della linea 20, questa volta gestito da Atac, ha preso fuoco lungo via Oxford, nella periferia Sud- Est della Capitale. Anche in quel caso fortunatamente non è rimnasto ferito né intossicato nessuno. In quel frangente l'azienda che gestisce il servizio pubblico in città ha spiegato che "i casi di incendio di vetture in servizio nel corso del 2021 sono stati complessivamente 8, di cui 7 distruttivi e uno recuperabile e che in totale nel 2021, i casi di incendi distruttivi sono diminuiti del 53% rispetto al 2020, e dell'85% rispetto al 2018".