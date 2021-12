Ancora un autobus incendiato in pochi giorni a Roma: il mezzo distrutto completamente dalle fiamme Dopo l’autobus andato a fuoco sul Grande Raccordo Anulare a Natale, ancora un mezzo incendiato a Roma, stavolta in piazza Monte di Tai, nella zona del Torrino.

A cura di Natascia Grbic

Ancora un autobus distrutto dalle fiamme a Roma. Dopo la notte di Natale, con mezzo incendiato sul Grande Raccordo Anulare, alle 16 di questo pomeriggio un autobus è andato a fuoco in piazza Monte di Tai, nella zona del Torrino. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco con la squadra operativa e l'autobotte, che si sono attivati per spegnere le fiamme nel più breve tempo possibile. A quanto si apprende, nessuna persona è rimasta ferita nel rogo. Nemmeno l'autista, che è riuscito a scendere in tempo dal mezzo. L'autobus è stato completamente distrutto dalle fiamme.

Diverse le persone che hanno immortalato la scena del bus in fiamme sui social, con l'alta nube di fumo che si vedeva a chilometri di distanza. Paura tra i residenti che hanno sentito anche il forte boato del serbatoio, scoppiato a causa delle fiamme. Fortunatamente dopo poco tempo sono arrivati i vigili del fuoco, che hanno provveduto a spegnere l'incendio e mettere in sicurezza l'area.

Quello che si è incendiato oggi in piazza Monte di Tai è il terzo autobus in dieci giorni. La notte di Natale un autobus è andato a fuoco sul Grande Raccordo Anulare, mentre un altro mezzo il 21 dicembre è stato completamente distrutto dalle fiamme a Tor Vergata. In quell'occasione Atac aveva dichiarato in una nota che "i casi di incendio di vetture in servizio nel corso del 2021 sono stati complessivamente 8, di cui 7 distruttivi e uno recuperabile. In totale, nel corso del 2021, i casi di incendi distruttivi sono diminuiti del 53% rispetto al 2020, e dell'85% rispetto al 2018". Adesso, i mezzi incendiati salgono a dieci con quello distrutto oggi pomeriggio.