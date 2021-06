Ennesimo caso di un bus dell'Atac in fiamme sulle strade di Roma. Nella mattina di oggi – sabato 19 giugno – le fiamme si sono sviluppate nella parte posteriore di un mezzo in servizio sulla linea 774 mentre percorreva via Portuense alla periferia della capitale. Immediatamente il conducente ha fermato l'autobus facendo scendere i passeggeri che sono usciti tutti indenni. Per chi si trovava a bordo solo qualche momento di paura ma nessuna conseguenza. Sul posto i vigili del fuoco che hanno spento l'incendio con l'ausilio di un'autopompa. Ancora da chiarire le cause del rogo così come da quanti anni il mezzo era in servizio. Un alta colonna di fumo nero si è alzata dall'autobus ed è stata visibile da chilometri di distanza.

"Per ragioni da accertare, mentre era in servizio lungo la via Portuense, su un mezzo della linea 774 si è sviluppato un incendio. L'autista ha provato a estinguere le fiamme e poi ha chiamato i vigili del fuoco che sono intervenuti. Non ci sono stati problemi per i passeggeri", riferisce l'ufficio stampa di Atac in una nota.