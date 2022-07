Bruciano bosco e sterpaglie vicino Tivoli: evacuate alcune abitazioni a San Polo dei Cavalieri Nel comune di San Polo dei Cavalieri è il secondo incendio in due giorni. Oggi le fiamme si sono avvicinate alle case: alcune sono state evacuate.

A cura di Beatrice Tominic

Un vasto incendio di bosco e sterpaglie sta interessando il comune di San Polo dei Cavalieri, comune a nord est di Roma, a poco più di una decina di chilometri da Tivoli: le fiamme sono divampate verso le ore 14.30. Sul posto, non appena allertate, sono arrivate tre squadre di Vigili del Fuoco e un'autobotte per placare l'incendio, poi raggiunte da il DOS (Direttore Operazioni di Spegnimento) e Funzionario dei vigili del fuoco di servizio. È stato richiesto, inoltre, l'intervento dell'elicottero per raggiungere anche le zone più impervie: il mezzo sta raggiungendo la zona più colpita dal rogo.

Le abitazioni evacuate

Alimentato dalla presenza dei boschi e delle sterpaglie alle pendici del comune in provincia di Roma, l'incendio in breve tempo si è propagato così tanto che le fiamme si sono avvicinate spaventosamente alle case del paese. Alcune delle abitazioni più vicine alle fiamme, quelle in via Roma e in via Liberata, sono state evacuate a scopo precauzionale.

L'incendio di ieri

Come hanno scritto in una nota su Facebook i Volontari Protezione Civile dell'Associazione Volontari Radio Soccorso di Tivoli, anche ieri un altro grande incendio ha colpito la stessa zona, nei territori più a nord di San Polo dei Cavalieri, fra il comune che sta andando a fuoco anche oggi e una sua frazione, Bivio di San Polo: "È in corso un grande incendio tra il Bivio di San Polo e San Polo dei Cavalieri. Il fuoco è scoppiato in un’area particolarmente critica ma sul posto sta già operando, oltre a diverse squadre di vigili del fuoco e ai volontari della Protezione Civile, anche un elicottero della Regione Lazio."