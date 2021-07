Il Tar ha sospeso l'ordinanza della sindaca Virginia Raggi dello scorso 5 luglio, che prevedeva lo stop alla circolazione delle botticelle per strade e piazze del centro storico di Roma per il caldo estivo. La decisione dei giudice è arrivata dopo il ricorso presentato dai vetturini nei giorni scorsi. Come riporta Il Corriere della Sera, il 3 agosto verrà celebrata l'udienza di discussione in camera di consiglio. Nello specifico ad essere temporaneamente sospesa è la parte dell'ordinanza che consente la circolazione dei veicoli a trazione animale dopo le ore 18, con una temperatura inferiore a 25 gradi. Un provvedimento che il Campidoglio aveva disposto in atto per "tutelare maggiormente i cavalli impiegati in attività di trazione di vetture pubbliche o private e di quelli impiegati in attività ludiche e sportive, e di prevenire potenziali danni alla salute degli animali" data l'estate particolarmente rovente e le temperature registrate, che in varie giornate hanno raggiunto massime superiori al 30 centigradi. I cavalli che trainano le carrozelle di Roma al momento dunque continueranno a circolare e a prestare servizo, nonostante il sole cocente e il caldo torrido.

Bloccato anche il regolamento per spostare le botticelle nei parchi

Lo scorso giugno il Consiglio di Stato ha bloccato il regolamento sulle botticelle approvato in Assemblea capitolina, che prevedeva il trasferimento delle carrozelle trainate dai cavalli all'interno di parchi e ville storiche e anche per questa estate i cavalli restano in strada. La decisione è arrivata dopo la sospensione a maggio scorso di parte del testo da parte del Tar del Lazio. Il Comune di Roma non può abolirle a causa di una normativa nazionale troppo rigida e stringente. Ora, dopo la sospensione anche dell'ordinanza Raggi, le associazioni animaliste chiedono risposte urgenti e concrete da parte delle istituzioni, con misure per proteggere e tutelare i cavalli costretti a lavorare nonostante le alte temperature.